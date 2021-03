Close

¿Quién sustituirá a Fernando Colunga como protagonista de Malverde: el santo patrón? Por Moisés González Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: Instagram La inesperada salida de Fernando Colunga de la ambiciosa superproducción de Telemundo que está por comenzar a grabarse en México dejó huérfana de protagonista a la ficción. Si bien la cadena hispana aún no confirma el nombre del actor que entrará en su reemplazo, lo cierto es que opciones no faltan. Estos son algunos de los candidatos que podrían encabezar a la perfección esta esperada ficción. ¿Cuál te gusta más? Empezar galería Rafael Amaya Image zoom Credit: Mezcalent Aunque es algo más joven que Colunga, con una buena caracterización el actor mexicano podría interpretar perfectamente a Malverde. La repercusión que tendría el proyecto, además, estaría más que asegurada ya que el inolvidable Aurelio Casillas de El señor de los cielos lleva algo más de 2 años alejado de la televisión y son muchos los fans que ansían volver a verlo en pantalla tras su lucha contra las drogas y el alcohol. 1 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Raúl Méndez Image zoom Credit: Mezcalent Convertido en uno de los rostros más emblemáticos de las superseries de Telemundo, el actor mexicano tiene toda la experiencia y el talento para encarnar a esta figura legendaria y no dejar indiferente a nadie. 2 de 8 Applications Ver Todo Gabriel Porras Image zoom Credit: Mezcalent Alejado de la televisión desde hace 2 años, el actor mexicano reúne todos los requisitos necesarios para sustituir a Fernando Colunga en Malverde. 3 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Juan Soler Image zoom Credit: Mezcalent Además de la popularidad que se necesita para encabezar un proyecto tan importante, el actor argentino reúne lo más importante: la profesionalidad y el talento para construir un Malverde inolvidable. 4 de 8 Applications Ver Todo Carlos Ponce Image zoom Credit: Mezcalent ¿Quién no extraña al carismático actor en la televisión? Sin duda, Malverde representaría un gran reto para su carrera –quizás uno de los más importantes hasta la fecha– y el público amaría verlo de nuevo en pantalla. 5 de 8 Applications Ver Todo Miguel Varoni Image zoom Credit: Mezcalent Enfocado en los últimos años en su faceta como productor y director, el esposo de Catherine Siachoque tiene toda la experiencia del mundo –y el talento– para asumir el reto de encabezar el reparto de Malverde. 6 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Eduardo Santamarina Image zoom Credit: Mezcalent El protagonista de Buscando a Frida (Telemundo) llenaría sin duda también los zapatos de Malverde. 7 de 8 Applications Ver Todo Eduardo Yáñez Image zoom Credit: Mezcalent Si no fuera porque está por comenzar a grabar una nueva telenovela en Televisa, el actor mexicano sería sin duda también una excelente opción para encabezar el reparto de la nueva superserie de Telemundo. 8 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

