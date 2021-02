Close

Confirmado: Fernando Colunga deja la serie de Telemundo Malverde: el santo patrón El actor mexicano Fernando Colunga dijo adiós a la serie Malverde: el santo patrón. ¿Por qué? Tenemos todos los detalles Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fernando Colunga no protagonizará la serie de Telemundo Malverde: el santo patrón, ¿la razón? "La situación en México por coronavirus está muy fuerte", dijo una fuente a People en español. "Los hospitales están llenos". Hace unas semanas se dio a conocer que México ocupa el tercer lugar en el mundo con las cifras más altas de decesos por la pandemia. "Fue un arreglo mutuo [entre la cadena y Colunga]. La relación continúa", finalizó la fuente. Hasta el momento se desconoce quién tomará el lugar del actor mexicano, quien en enero del 2020 firmó un acuerdo con Telemundo para protagonizar varias de sus producciones originales, siendo la primera de ellas la superserie Malverde…, que se filmará en tierra Azteca. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Fernando Colunga es Malverde: El santo patrón | Credit: Instagram Malverde, es una historia de época inspirada en hechos reales, en la quien fuera protagonista de exitosas telenovelas como La usurpadora, Soy tu dueña y Porque el amor manda dejaría atrás su imagen de galán para interpretar a un bandido mexicano nacido en 1870 en Sinaloa que se convierte en una figura legendaria, defensor del pueblo, protector tanto de inocentes como de pobres y a su vez de narcos y malvivientes.

