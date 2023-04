Fernanda Urdapilleta de Perdona nuestros pecados tiene a su propio galán de telenovela: "Nos queremos casar" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Fernanda Urdapilleta Credit: TelevisaUnivision Mientras que en la exitosa telenovela de Univision su personaje, Aurora Montero, vive un conflicto amoroso, en la vida real la actriz mexicana está felizmente enamorada del actor mexicano Ramses Alemán, a quien conoció durante las grabaciones del exitoso melodrama Mi fortuna es amarte. La pareja ya vive junta y quiere casarse. Empezar galería Así inició su historia de amor Fernanda Credit: Instagram Fernanda Urdapilleta "Trabajábamos juntos en Mi fortuna es amarte, éramos muy amigos, nos llevábamos increíble y un día Ram se animó a decirme que le gustaba y que quería salir conmigo y yo dije por qué no", contó Urdapilleta a través de las redes sociales. Un año y medio después siguen juntos y muy enamorados. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Ya viven juntos Fernanda Credit: Instagram Fernanda Urdapilleta "Lo decidimos hacer hace como seis meses, justo iba a empezar a grabar Perdona nuestros pecados. Literalmente el domingo nos mudamos y el lunes fue mi primer día de grabación, entonces no pude hacer una mudanza como tan completa tipo sacar todas las cosas de la casa de mi mamá. Y ahorita que terminé de grabar aproveché para hacerlo", dijo. 2 de 7 Ver Todo ¿Boda a la vista? Fernanda Credit: Instagram Fernanda Urdapilleta "La verdad sí nos queremos casar", reconoció la actriz. "Decidimos vivir ahorita juntos para conocernos mucho más a fondo, vivir cosas nuevas juntos y demás, pero sí tenemos planeado casarnos". 3 de 7 Ver Todo Anuncio ¿Hijos? Fernanda Credit: Instagram Ramses Aleman "Sí, nos encantaría", aseveró sin dudarlo Fernanda. "Uno de nuestros sueños, y creo que es algo que nos une mucho como pareja, es ser papás. A Ram le encantaría tener una niña, a mí también. Pero bueno que sea lo que Dios quiera. Ya hasta tenemos pensado el nombre de nuestra hija si es que llegamos a tener una hija". 4 de 7 Ver Todo Diferencia de edad Fernanda Credit: Instagram Fernanda Urdapilleta Mientras que Fernanda tiene 25 años, Ramses tiene 31. "Nos llevamos 6 años y medio. No es tanto". 5 de 7 Ver Todo El hombre de su vida Fernanda Credit: Instagram Fernanda Urdapilleta "Lo que más me gusta de Ram es su corazón y no hablo de tal cual su órgano, hablo de su sencillez, de sus valores, de sus ideales, de su forma de ser, de su forma de pensar", señaló. "Es de verdad la mejor persona del planeta tierra y además es el hombre ideal para mí". 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Qué viva el amor! Ramses Credit: Instagram Ramses Aleman La pareja no deja de presumir de su amor a través de las redes sociales con fotos tan románticas como esta. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

