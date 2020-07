Fernanda Castillo y su nuevo galán encienden las redes con escena hot en Enemigo íntimo 2 La actriz mexicana y el actor español Aitor Luna protagonizaron una escena subida de tono en la segunda temporada de la superserie de Telemundo que está dando mucho de qué hablar. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Roxana Rodiles, o lo que es lo mismo Fernanda Castillo, encontró un nuevo e inesperado socio en la segunda temporada de la superserie de Telemundo Enemigo íntimo tras la sorpresiva muerte de Daniel Laborde, alias ‘El Tilapia’ (Matías Novoa). Se trata de Martín Ustariz, interpretado por el actor español Aitor Luna, cuyo repentino apoyo e interés por Roxana ha generado cierta desconfianza en el público, que sospecha que algo esconde. Ambos personajes se dejaron llevar recientemente por la pasión y protagonizaron una escena subida de tono que ha sido muy comentada a través de las redes sociales. La escena, en la que Roxana y Martín tienen su primer encuentro sexual, fue transmitida el pasado lunes 29 de junio durante el capítulo 6 y no ha dejado indiferente a nadie. "Roxana y Martín encienden el fuego de la pasión", fue el titular que se escogió desde el perfil de Instagram de la superserie para acompañar las candentes imágenes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ese español está guapísimo. Hace bonita pareja con Roxana", comentó una televidente de la ficción tras ver la escena. Las comparaciones entre Martín y el fallecido ‘Tilapia’ no se hicieron esperar. "Gran escena pero me gustaba más con ‘El Tilapia’", opinó otra telespectadora. Estrenada el pasado 22 de junio, la segunda temporada de Enemigo íntimo inició con un salto en el tiempo de dos años. Roxana (Castillo), quien ya no puede esconderse bajo el alias de ‘El Profesor’, luchará para restablecer el cartel Mil Cumbres y crecer su imperio, pero Alejandro (Méndez), comandante de la Unidad Antidrogas, no estará dispuesto a dejarla ahora que conoce que el “Profesor” y su hermana desaparecida son la misma persona. Estos conflictos entre bandos opuestos desatarán una guerra de venganza entre dos hermanos de sangre ahora convertidos en peores enemigos.

