"Ha sido una lucha terrible...". Fernanda Castillo revela qué fue lo peor de haber sido Mónica Robles en El señor de los cielos La actriz mexicana protagonizó las cinco primeras temporadas de la exitosa superserie de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fernanda Castillo Fernanda Castillo; Rafael Amaya y Fernanda Castillo en El señor de los cielos | Credit: Instagram; Mezcalent En el currículum de Fernanda Castillo, sin duda, hay un antes y un después a raíz de su participación en la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos. La ficción que protagonizó junto con Rafael Amaya en la piel de la aguerrida y temperamental Mónica Robles potencializó su carrera e hizo que mucha gente conociera su trabajo. Aunque le dejó incontables satisfacciones a nivel profesional y personal –la actriz hizo grandes amistades que mantiene hasta el día de hoy–, lo peor para Castillo vino cuando concluyó su ciclo de 6 años en la narconovela y le tocó luchar contra la sombra de su personaje. "Ha sido un enorme esfuerzo como actriz de poderme probar haciendo otras cosas", reconoció la actriz mexicana en una reciente entrevista para el programa Pinky Promise (YouTube). " "Ya ahorita puedo decir que ya la gente puede creer que yo puedo hacer comedia o que puedo hacer teatro, pero lo hice tanto tiempo [El señor de los cielos] que mucha gente dice: 'Solo haces eso, solo eres narcotraficante, solo puedes salir de mala, de fuerte'. Entonces como actriz era todo el tiempo el decir: '¿En serio me voy a quedar con eso?''", se sinceró. esdlc_fernanda-castillo-como-monica-robles_006-copy-copia.jpg Fernanda Castillo fue Mónica Robles en El señor de los cielos. | Credit: TELEMUNDO La intérprete de 40 años dejó claro que "jamás" va a renegar de su pasado como Mónica Robles, pero "yo soy mucho más y tengo muchas cosas de mí para descubrir como actriz y quiero seguirlas probando y necesito que tú público te abras un poquito". "Entonces ha sido una lucha terrible por hacer personajes diferentes, porque me vean como alguien diferente. Yo encontré mi fuerza en ella también como mujer, pero no soy Mónica Robles, soy otras miles de cosas más y otros miles de matices más", aseveró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Castillo reconoció sentirse muy orgullosa de haber podido construir un personaje que ayudó a empoderar a muchas mujeres y y las convirtió en las protagonistas de sus propias vidas. "Creo que construí un personaje que hizo que muchas mujeres dijeran: 'Yo soy imperfecta y también puedo ser la protagonista de mi vida y está bien y estoy chingona', compartió. "Una vez una señora se me acercó y me dijo: 'Mi esposo me trataba remal pero yo ya no me dejo porque soy como Mónica Robles'. Si algo de lo que yo hice hizo que alguien se volteara y dijera: 'A mí no me vas a hablar así porque yo valgo'. ¡Qué fregón que yo pueda hacer eso con mi trabajo'".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Ha sido una lucha terrible...". Fernanda Castillo revela qué fue lo peor de haber sido Mónica Robles en El señor de los cielos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.