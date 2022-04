Fernanda Castillo sobre Rafael Amaya: "El problema que tuvo se lo fue comiendo [...]. Me dolió ver que mi amigo no estaba bien" La actriz mexicana reconoció en una reciente entrevista con Yordi Rosado que le tocó ver durante las grabaciones de la exitosa superserie El señor de los cielos (Telemundo) "cómo la carga de trabajo" y" todo lo que había alrededor del personaje" "fue afectando" al actor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fernanda Castillo Fernanda Castillo; Rafael Amaya | Credit: Mezcalent Los problemas de adicción que sufrió Rafael Amaya en plena vorágine del éxito de El señor de los cielos terminaron pasando factura al actor mexicano en las grabaciones de la exitosa superserie de Telemundo. Fernanda Castillo, quien durante cinco temporadas fue su compañera de trabajo en la citada ficción, reveló en una reciente entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado que le tocó ver "cómo el problema que tuvo se lo fue comiendo". "Yo a Rafa lo quiero mucho y la verdad es que fue complicado porque yo quería que estuviera bien y porque yo pude ver cómo la carga de trabajo y como que todo lo que había alrededor del personaje siento que lo fue afectando y yo lo he querido siempre mucho", declaró la actriz mexicana, quien no quedó muy satisfecha con el final que tuvo en su día su personaje. Fernanda, quien está a punto de alcanzar los siete millones de seguidores solo en Instagram, reconoció que hubo un cambio muy importante entre el 'Rafa' que comenzó a grabar la superserie en el año 2013 y el 'Rafa' que continuó grabando la ficción unos años después. Fernanda Castillo Fernanda Castillo y Rafael Amaya en 2017 | Credit: Mezcalent "Cuando El señor de los cielos empezó Rafa era el primero que llegaba ahí, se sabía sus textos y que estaba a full y siento que el problema que tuvo se lo fue comiendo y que yo no encontraba de repente ya en sus ojos como al amigo y al cómplice en escena que tuve muchos años", se sinceró la también actriz de exitosas telenovelas de Televisa como Teresa y Amor bravío. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La inolvidable Mónica Robles reconoció que creó un vínculo muy especial con el actor durante las grabaciones de la superserie porque fueron "5 años pegada a Rafa y era mi amigo". "Los dos veníamos de Hermosillo entonces teníamos como muchas cosas en común y yo sé que él me quiere mucho también, entonces me dolió ver que mi amigo no estaba bien".

