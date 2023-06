Fernanda Castillo: "Yo terminé de alguna manera pidiendo mi salida de El señor de los cielos" La actriz mexicana reconoció en una reciente entrevista que no le parecía bien lo que estaba sucediendo con su personaje, Mónica Robles, en la exitosa superserie de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fernanda Castillo Fernanda Castillo | Credit: Mezcalent Tras cinco exitosas temporadas, Fernanda Castillo concluyó en 2017 su participación protagónica en la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos con la inesperada muerte de su personaje, Mónica Robles. Un suceso que generó en su día gran indignación y enfado entre los fanáticos de la saga ya que, según muchos, "Mónica no merecía salir de la serie" ni "mucho menos tener ese final tan patético, sin creatividad ni criterio". Ahora, 6 años después, la actriz mexicana ha reconocido en una entrevista para el espacio Guía del hater de El Heraldo Podcast que ella tampoco quedó contenta con el desenlace que tuvo su personaje. "¿Estuviste contenta con el desenlace que le dieron al personaje en la historia?", le preguntaron. A lo que Castillo respondió: "No". Fernanda Castillo Fernanda Castillo Left: Fernanda Castillo en El señor de los cielos 1 | Credit: Telemundo Right: Fernanda Castillo en El señor de los cielos 2 | Credit: TELEMUNDO La intérprete, quien supera los 7 millones de seguidores en Instagram, reveló en el pódcast que ella terminó pidiendo su salida de la superserie en ese momento. "Yo terminé de alguna manera pidiendo mi salida de la serie en ese momento porque el personaje estaba siendo demeritado una y otra vez", confesó. Fernanda Castillo Fernanda Castillo Left: Fernanda Castillo en El señor de los cielos 3 | Credit: TELEMUNDO Right: Fernanda Castillo en El señor de los cielos 4 | Credit: TELEMUNDO Más que por un asunto de vanidad o ego, la actriz explicó que lo hizo para evitar dar un mensaje que ella no quería que se diera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sentí que prefería irme con el personaje que yo había creado en alto… Mucha de la respuesta del público me enseñó que mucho de lo que yo hacía también empoderaba a otras mujeres y que también era padre para otras mujeres… Que la convirtieras en algo muy jodido a esta mujer como castigándola por haber sido fuerte era un mensaje también muy fuerte social hacia fuera", dijo. Fernanda Castillo Fernanda Castillo en El señor de los cielos 5 | Credit: TELEMUNDO "Entonces me pareció que prefería que se muriera con la cabeza en alto que bajar los brazos y que mi personaje terminara dando un mensaje que yo no quería que diera", aseveró.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fernanda Castillo: "Yo terminé de alguna manera pidiendo mi salida de El señor de los cielos"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.