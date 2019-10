Fernanda Castillo sobre la muerte de El señor de los cielos: "Me dolió porque quiero mucho a Rafa" La inolvidable Mónica Robles se sinceró sobre la salida de Rafael Amaya de la exitosa superserie de Telemundo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Nadie mejor que Fernanda Castillo podría entender lo que estaría sintiendo Rafael Amaya en estos momentos tras concluir su participación en El señor de los cielos. La reconocida actriz mexicana también llevaba varias temporadas encabezando la exitosa superserie de Telemundo cuando su personaje, Mónica Robles, dejó de formar parte de la ficción de la noche a mañana. "Sé lo difícil que ha de haber sido para él porque cuando yo terminé Mónica Robles la verdad es que me dolió a mí como si fuera mío [porque] son muchos años", se sinceró la bella intérprete de 37 años en un reciente encuentro con varios medios de comunicación en su México natal. Al igual que al público, la actriz reconoció que le ‘dolió' la muerte de Aurelio Casillas ya que siente que de alguna manera se cierra un ciclo con la salida de Amaya de la superserie. "Me dolió porque se cierra un ciclo para todos y porque quiero mucho a Rafa", aseguró Castillo, quien graba en México la segunda temporada de Enemigo íntimo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque hace tiempo que no lo ve, Fernanda aseveró seguir teniendo muy presente al actor ya que entre ambos se forjó un vínculo muy especial durante los años que estuvieron trabajando juntos. "Yo se lo puse a Rafa el otro día en [Instagram] Stories: es para siempre. Nosotros construimos unos personajes que se le quedaron a la gente en el corazón y a nosotros [también]. Entonces eso nos unió para siempre y me da mucho gusto estar unida a él a algo que fue tan fuerte, tan contundente […] Me siento muy honrada. Siempre le dije que era mi cómplice, el güero, y está padrísimo que pase el tiempo y aunque ya estemos bien muertos la gente se siga acordando de nosotros", declaró la inolvidable Mónica Robles. Por último, la actriz negó que esté cansada de que siempre le pregunten por el actor y dejó claro que entre ambos siempre existiría una relación de mucho cariño y respeto. "La gente que vio la serie, la gente que nos vio durante ese tiempo sabe que nos queremos mucho, que yo lo quiero mucho y yo sé que él me quiere mucho y que nos respetamos y nos admiramos mucho y que esa es una base que no se quita ni aunque te dejes de ver, ni aunque pasen los años, ni aunque se acabe el proyecto y yo siempre estaré muy contenta de saber que le va bien y de querernos aunque sea de lejos", afirmó. Advertisement

Fernanda Castillo sobre la muerte de El señor de los cielos: "Me dolió porque quiero mucho a Rafa"

