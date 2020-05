"Sí extraño a Rafael Amaya": Fernanda Castillo recuerda su 'química' con el actor en El señor de los cielos

Fernanda Castillo lo tiene claro: jamás va a renegar de Mónica Robles, personaje que interpretó durante cinco temporadas en la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos. "Yo vivía para ser Mónica Robles, entonces jamás voy a renegar de él. Es probablemente el personaje más importante de mi carrera a pesar de que he hecho personajes muy padres después”, aseguró la actriz mexicana en una reciente transmisión en Instagram.

Para la también protagonista de la superserie Enemigo íntimo su participación en El señor de los cielos ‘fue una experiencia increíble’ que recuerda con mucho cariño.

Image zoom Fernanda Castillo fue Mónica Robles en El señor de los cielos. Cortesía TELEMUNDO

"De ahí tengo grandes amigos que siguen ahí con el tiempo y hacer un personaje como ese, que tocó a mucha gente y que hoy muchos años después la gente sigue recordando, me fascina y me siento muy agradecida de haberlo tenido", aseveró.

"Lo que pasa es que creo que hay que seguir avanzando y no puedes hacer un solo personaje para siempre, además de que ya la mataron", agregó entre risas.

Rafael Amaya

La participación de Fernanda en la superserie difícilmente podría explicarse sin Rafael Amaya, quien fuera durante muchos años su compañero de trabajo y pareja en la ficción.

"La verdad es que sí lo extraño. Hace mucho tiempo que no lo veo, desde que salí de la serie que no lo veo y que no tengo contacto y sí, sí lo extraño, es una de las personas que fue muy importante en mi vida", admitió la intérprete de 38 años.

Image zoom Fernanda Castillo y Rafael Amaya Mezcalent

Tanto Castillo como Amaya eran fieles defensores de la pareja de Aurelio y Mónica.

"Los dos pensábamos que esta pareja debía estar junta y que esta pareja era padrísima junta”, compartió la futura esposa de Erik Hayser. "Yo cada vez que veo las escenas de Aurelio y Mónica me emociono porque es como si no fuera yo, como si fuéramos otras personas y creo que logramos cosas increíbles juntos. A mí me emociona mucho haber trabajado con Rafa construyendo eso y sí creo que la pareja de Aurelio y Mónica se va a quedar mucho tiempo, como de esas parejas increíbles de la televisión que a uno le gustan".

Enemigo íntimo 2

Telemundo tenía planeado comenzar a transmitir en mayo la segunda temporada de su superserie Enemigo íntimo; sin embargo, la cadena decidió suspender sorpresivamente su estreno hasta nuevo aviso a pesar de que sus grabaciones no se habían visto afectadas por la pandemia del nuevo coronavirus, como sí sucedió con las de 100 días para enamorarnos, cuyo rodaje tuvo que suspenderse debido a la propagación de la COVID-19.

Image zoom Enemigo íntimo 2 Cortesía TELEMUNDO

"Un poco por respeto a lo que está pasando, porque no se iba a poder hacer promoción y porque el trabajo de un montón de gente que participa en una temporada no se iba a poder promocionar y probablemente mucha gente gente no lo iba a ver por las cosas que están pasando –porque de repente tenemos la cabeza en otro lado– no se va a estrenar ahora”, explicó Castillo. "No se va a estrenar ahora, pero [se estrenará] en unos meses, tal vez en dos/tres meses cuando se cambien las cosas y podamos hacer promoción del proyecto".