La crítica de Fernanda Castillo hacia los melodramas actuales La actriz mexicana considera que las historias rosas que se están volviendo a contar no envían el mensaje adecuado. "Es como que no tener pareja significara que todavía no eres tú lo suficientemente exitosa", comentó. "Somos mucho más que eso". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fernanda Castillo Fernanda Castillo | Credit: Mezcalent Fernanda Castillo se reencontró este miércoles en pantalla con su excompañera de El señor de los cielos, Carmen Aub, quien ya graba junto a Rafael Amaya la octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo. Castillo, quien protagoniza para el servicio de streaming de TelevisaUnivision la serie Isla Brava, en la que también participa su pareja, estuvo como invitada en el programa que conduce Aub para E! Entertainment, donde ambas actrices hablaron, entre otros temas, sobre las desigualdades de género que siguen existiendo en la industria. Aunque señaló que ahora hay "muchas historias interesantes" que están protagonizadas por mujeres, Castillo reconoció que en Latinoamérica aún "nos falta mucho". "Creo que ahora de repente se está volviendo un poco a contar historias en el melodrama, que yo no tengo ningún problema con el melodrama –me parece que es padrísimo y lo podemos hacer muy bien–, pero de repente historias otra vez un poco rosas que sí idealizaban y que de repente siento que es un retroceso a la televisión que estábamos consiguiendo hacer", dijo. Fernanda Castillo Fernanda Castillo | Credit: Mezcalent "¿Aunque las protagonistas estén un poquito más empoderadas?", le preguntó Aub. "Sí, pero termina siendo la protagonista buscando pareja y entonces es como que no tener pareja significara que todavía no eres tú lo suficientemente exitosa. Aunque tengas todo en la vida no eres suficientemente exitosa porque no tienes pareja y creo que eso no es real", comentó. Carmen Aub Carmen Aub | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz apuntó que "estaría padre encontrar, por ejemplo, una mujer que no necesite pareja para ser la protagonista, que sea asexual por ejemplo". "O que no sea la motivación del por qué hace todo lo que hace", intervino Aub. "Sí, sí", reiteró Castillo. "Somos mucho más que eso".

