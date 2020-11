Close

Ferdinando Valencia ¡el sustituto de Eleazar Gómez! El actor mexicano dará vida al personaje que hasta ahora interpretaba el hermano de Zoraida Gómez. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras un breve casting en el que participaron siete actores, el productor de televisión Nicandro Díaz ya decidió quién será el reemplazo de Eleazar Gómez en la telenovela de Televisa La mexicana y el güero, historia que grababa el hermano de Zoraida Gómez antes de ser detenido y en la que interpretaba al cirujano plástico Sebastián de la Mora. Se trata de Ferdinando Valencia, a quien recientemente pudimos ver como antagonista de la exitosa telenovela Como tú no hay 2 que transmitió Univision. "Gracias Ferdinando, un placer trabajar contigo. Bienvenido a La mexicana y el güero", confirmó este miércoles el productor a través de su perfil de Instagram. Nicandro acompañó sus palabras de una imagen en la que posa desde su oficina con el nuevo integrante del elenco de su telenovela, la cual se transmite desde hace varios meses en México a las 6:30 de la tarde por Las Estrellas. Image zoom El productor Nicandro Díaz y Ferdinando Valencia | Credit: Instagram Nicandro Díaz Esta será la segunda vez que Ferdinando dé vida a un personaje con una orientación sexual homosexual puesto que hace varios años interpretó uno en el melodrama Por ella soy Eva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Buscar la afinidad desde la sinceridad para enamorarse del compañero que está enfrente y darse ese permiso durante la ficción se dice muy fácil, es un ejercicio que requiere creo que mucha preparación, pero creo que estamos capacitados para eso", reconoció días atrás Ferdinando en una entrevista para Televisa Espectáculos cuando aún no había sido confirmada su participación en esta historia que protagonizan Itatí Cantoral y Juan Soler. Image zoom Eleazar Gómez y Ferdinando Valencia | Credit: Cortesía TELEVISA; Mezcalent Según avanzó el productor en otra entrevista, el actor comenzará a salir al aire en la telenovela como Sebastián de la Mora durante la tercera semana de diciembre, aproximadamente. La mexicana y el güero gira alrededor de Andrea (Cantoral), una bella estafadora, y Tyler (Soler), un millonario idealista que regresa a México en busca de su familia biológica después de que su madre adoptiva muere y le deja la consigna de volver a su lugar de origen. Andrea, haciéndose pasar por su hermana biológica, aprovecha la situación para conformar una divertida familia ficticia que tiene como único objetivo quedarse con los millones del güero. Lo que no está en sus planes es la atracción que empieza a surgir entre ambos y que poco a poco se convertirá en amor.

