Ferdinando Valencia retoma su carrera tras la muerte de su hijo El actor mexicano regresa al trabajo como parte del elenco de la nueva telenovela de Televisa Como tú no hay dos. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aunque no es fácil sobreponerse al dolor de una pérdida tan grande como lo es la de un hijo, Ferdinando Valencia y su pareja, la también actriz Brenda Kellerman, retoman poco a poco la vida que tuvieron que dejar aparcada durante los meses en los que el pequeño Dante, quien falleció a principios de agosto a raíz de una meningitis, estuvo luchando incansablemente por su vida. “Si tú entiendes que los planes de Dios son más importantes que los tuyos descansa uno mucho. Lejos de estar enojados estamos más unidos a Dios y entendiendo que en la vida pasa lo que él quiere”, declaraba semanas atrás Ferdinando en entrevista con el programa de televisión Hoy. El actor, que tiene dos hijos que sacar adelante, entre ellos el gemelo de Dante, Tadeo, quien ya cumplió 5 meses de vida; está listo para tomar nuevamente las riendas de su carrera y seguir deleitando al público con lo que mejor sabe hacer: interpretar personajes en la ficción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete de 39 años acaba de integrarse al elenco de una de las nuevas telenovelas de Televisa que recién está por comenzar a grabarse en la Ciudad de México. Se trata de Como tú no hay dos, una comedia romántica que cuenta con las actuaciones protagónicas de Claudia Martín y Adrián Uribe, quien interpretará dos personajes. “Arrancamos proyecto, ¿listos?”, escribió este jueves de los más emocionado Ferdinando por medio de su perfil de Instagram, donde tiene más de 2 millones de seguidores. Si bien Ferdinando aún no ha revelado detalles de este nuevo proyecto, en redes sociales ha trascendido que el personaje que interpretará el actor será de corte antagónico, por lo que lo podríamos ver haciendo una que otra villanía. Con más de una década de trayectoria artística a sus espaldas, Valencia no ha dejado de trabajar desde que en 2006 debutó como actor en la telenovela Código postal. Camaleones (2009), La fuerza del destino (2011), Lo que la vida me robó (2013), Que te perdone Dios (2015) y Simplemente María (2015) son solo algunos de los exitosos proyectos en los que ha participado el galán. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Ferdinando Valencia retoma su carrera tras la muerte de su hijo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.