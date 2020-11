Close

Primeras imágenes de Ferdinando Valencia como sustituto de Eleazar Gómez El actor mexicano grabó este jueves sus primeras escenas y así lo compartió a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡3, 2, 1, acción! Ferdinando Valencia comenzó a grabar este jueves en México la telenovela La mexicana y el güero, historia a la que se unió en sustitución de Eleazar Gómez para interpretar a Sebastián de la Mora, un prestigioso cirujano plástico que no tiene el valor de confesar abiertamente su homosexualidad y la relación que tiene con Diego (Sian Chiong). El actor mexicano dio un pequeño aperitivo a sus seguidores de cómo lucirá en esta historia a través de su perfil de Instagram, donde compartió una imagen de su nuevo look. "Les presento a Sebastián desde el foro 1 de Televisa. Gracias por todo su apoyo", escribió el intérprete de 41 años junto a la foto en la que presenta a su nuevo personaje. Image zoom Ferdinando Valencia presenta a Sebastián de la Mora | Credit: Instagram Ferdinando Valencia El actor es consciente de que integrarse al elenco de una telenovela que lleva varios meses en marcha en sustitución de otro actor supone un reto inmenso para él que requiere de mucha preparación, más teniendo en cuenta las características del personaje, "pero creo que estamos capacitados para eso", reconoció Ferdinando días atrás en una entrevista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a su primer día de grabación en La mexicana y el güero, el que fuera galán de Claudia Álvarez en el melodrama Simplemente María aseguró que "fue un día muy intenso". Image zoom Ferdinando Valencia en su primer día de grabación en La mexicana y el güero | Credit: Instagram La mexicana y el güero "Hubo escenas de todo tipo. [Pero] creo que valió la pena, además la producción me apoyó mucho y tuvieron muchos detalles conmigo", aseveró. El actor, que tiene cerca de tres millones de seguidores solo en Instagram, grabó sus primeras escenas junto con Rocío Baquells, Gaby Carillo, Sian Chiong y Miguel Martínez, mismas que comenzarán a salir al aire en México por Las Estrellas a mediados de diciembre. Protagonizada por Itatí Cantoral y Juan Soler, La mexicana y el güero se transmite de lunes a viernes en México a las 6:30 de la tarde por Las Estrellas.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Primeras imágenes de Ferdinando Valencia como sustituto de Eleazar Gómez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.