Grabaciones de la telenovela Te acuerdas de mí pasan factura a Fátima Molina La protagonista del actual melodrama estelar de Univision explicó en una reciente entrevista con el programa Hoy por qué tuvo que ser hospitalizada días atrás. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fátima Molina, protagonista de la telenovela Te acuerdas de mí (Univision), se llevó un susto en plena recta final de grabaciones del melodrama que protagoniza junto a Gabriel Soto. La actriz mexicana, quien está nominada para entrar a la codiciada lista de los 50 Más Bellos de People en Español, tuvo que ser llevada de emergencia al hospital hace unos días "por fuertes malestares gastrointestinales", según se informó este jueves en el programa Hoy. La propia Fátima, ya de regreso al trabajo, confirmó ante las cámaras del citado show que afortunadamente todo quedó en susto ya que "no fue nada grave". "Me siento muy bien, ya salieron los estudios, todo perfecto y ya listos para este final, ya casi acabamos", informó para tranquilidad de sus fans la guapa actriz. Fátima Molina Image zoom Fátima Molina es Vera en Te acuerdas de mí | Credit: TELEVISA Molina atribuyó lo sucedido al cansancio que lleva acumulando desde hace meses debido a las estrictas jornadas de trabajo del melodrama que Univision transmite en horario estelar. "Yo creo que es el estrés. Han sido semanas bastante rudas de trabajo, de grabaciones de lunes a sábado terminar 10 de la noche, entonces quieras o no ya el domingo ya no te sabe a nada, pero estamos a punto de terminar y estamos muy contentos y eso es lo importante, que ha valido la pena completamente", aseveró la intérprete de 35 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fátima dijo sentirse muy feliz por el resultado que está teniendo el melodrama tanto en México como en Estados Unidos, donde la telenovela se encuentra entre los primeros lugares de audiencia. "[Estamos] contentos con el resultado, cada día mejor y lo estamos haciendo con muchísimo amor, con muchísimo cariño para toda la gente que está al pendiente diario de nuestra novela", expresó la actriz, quien tiene cerca de 300 mil seguidores solo en Instagram.

