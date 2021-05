Fátima Molina no ha dejado indiferente a nadie en la piel de Vera, la aguerrida protagonista de la actual telenovela estelar de Univision Te acuerdas de mí. Ahora que el melodrama llega este martes 25 de mayo a su fin, la actriz mexicana hace balance de su participación en esta exitosa historia y recuerda el difícil momento que vivió cuando recibió meses atrás duros señalamientos sobre su físico desde un conocido programa de espectáculos.

¿Cómo hiciste para sobreponerte a esa difícil situación y que no te afectara?

Definitivamente fue un momento que dolió, pero afortunadamente después de darle vueltas al tema en mi cabeza y darme cuenta de la gravedad del asunto y de lo delicado que es como tema social me di cuenta simplemente de que no me podía quedar callada y afortunadamente la gente entendió mi mensaje. Dicen que las transformaciones duelen, pero creo que ha sido una transformación bastante positiva y definitivamente me quedo con esta satisfacción.

Cuando al día siguiente de escribir el mensaje que compartiste en las redes sociales llegaste al set, ¿cómo recuerdas ese día? ¿Hubo alguna reacción que te sorprendiera?

Creo que quedé sorprendida con todo el equipo: compañeros, actores, con el crew, con toda la gente de producción. Todos me mostraron su apoyo, me hicieron saber que estaban conmigo, que el texto que yo había escrito no había sido más que palabras con verdad y que estaban conmigo. [Pero] sí hubo alguien en especial que fue Gabriel que llegó conmigo, me abrazó y me dijo que estábamos juntos en esto, que éramos un equipo, y me mostró 100% apoyo. La verdad sí se me llenaron un poquito los ojos de lágrimas al ver tanto apoyo de él y de todos, pero es algo que me llevo en el corazón y que valoro muchísimo.

Fátima Molina Fátima Molina y Gabriel Soto | Credit: Mezcalent

Aún existen muchos estereotipos en la televisión, ¿cómo te sientes de poder estar aportando tu granito de arena para acabar poco a poco con esos estereotipos?

Definitivamente me siento contenta, me siento en paz, me siento tranquila de poder ser parte de este cambio, de poder poner mi granito de arena porque lo que queremos muchos –no simplemente en el medio sino como público– es ver reflejada la diversidad en la televisión, queremos prender el televisor y saber que todos –que somos diferentes– podemos sentirnos representados por alguien, que podemos sentirnos identificados con alguien.

¿Qué le agradeces a Vera?

A Vera le agradezco hacerme todavía más fuerte y más valiente definitivamente en todos los sentidos. Creo que es un personaje que llegó a mi vida en el momento correcto, que me sigue enseñando la fortaleza que puede tener una persona a pesar de tener días oscuros. Es un personaje que me llevo en el corazón y que siempre me acordaré de él con mucho cariño.

¿Es difícil desconectarse de las emociones del personaje cuando uno está en la vorágine de las grabaciones?

A lo largo de los años vas adquiriendo también cierta experiencia para poder separar justo esas emociones del personaje de tu vida real. Mentiría si te digo que lo hacemos por completo porque sí creo que hay una extraña esencia que te llevas a tu casa día a día cuando estás en las grabaciones, pero justo los años, los proyectos y esa experiencia de la que te hablo en la mayoría de los casos –y no es la excepción con Vera– hicieron que lo pudiera separar bien.

Fátima Molina Fátima Molina es Vera en Te acuerdas de mí | Credit: TELEVISA

¿Sueles ver tu trabajo?

Sí, sí suelo ver mis proyectos cuando no estoy trabajando. Te acuerdas de mí no es la excepción. Es un buen ejercicio ver tus escenas, ver todo lo que está plasmado, ver en qué puedes mejorar, ver qué es lo que no te gusta y de ahí también partir para siguientes personajes o incluso si sigues grabando –en el caso de nosotros que en algún momento seguíamos grabando cuando la telenovela estaba al aire– había cosas que uno mismo empieza a corregir porque crees que le funciona.

¿La telenovela y tu personaje tuvieron el final que esperabas o te sorprendió?

Solo voy a decir que es un final que me gustó. Me gustaron muchísimo las actuaciones, me gustaron mucho las escenas... Me gustó mucho el resultado.

¿Qué amistades te llevas de la telenovela?