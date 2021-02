Close

¿Fátima Molina discriminada por su físico como protagonista de Te acuerdas de mí? La actriz mexicana reaccionó a través de las redes sociales al rumor de que van a sacar su telenovela del horario estelar en México debido a que su físico no agrada al público. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Además de su innegable talento y su química en pantalla con Gabriel Soto, una de las razones que llevaron a la productora Carmen Armendáriz a decantarse por Fátima Molina como protagonista de su nueva telenovela, Te acuerdas de mí, fue su "look mexicano", tal y como revelaba la propia actriz mexicana meses atrás en una entrevista con People en Español. Con la ficción ya al aire tanto en México como en Estados Unidos, hace apenas unos días se comentó desde un conocido programa de espectáculos en México que Televisa estaba barajando sacar del horario estelar el melodrama que también encabeza Soto debido a sus discretos datos de audiencia, una decisión que el periodista que daba a conocer la 'noticia' achacaba al físico de su protagonista ya que al parecer no había agradado al público. Fátima, quien está debutando en la empresa mexicana con esta historia, no tardó en reaccionar a través de las redes sociales a la información que se comentó en el programa. Image zoom Fátima Molina, protagonista de Te acuerdas de mí | Credit: TELEVISA "La verdad no tengo ni la menor idea si cambiarán o no nuestra telenovela de horario estelar, como dicen que alguien comentó. No sé si sea simplemente un chisme. Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy 'muy mexicana'. No lo sabía. Pero si eso llega a ser real, qué tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público siguen marcando para la televisión", expresó la intérprete de 34 años detrás de Vera. "Si esto es verdad, habrá que lidiar con la discriminación. Ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos sus aspectos", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz dejó claro que "aboga completamente por la libertad de expresión siempre en construcción positiva ya sea en medios de comunicación, redes sociales o cualquiera que sea el medio de realización" y pidió hacer conciencia de lo que se dice, hace o se promulga. "Gracias a la gente que apoya la novela y se sigue sumando. Gracias a la gente, al público, productores, directores y medios de comunicación que han apoyado y seguido mi trabajo en el cine, series y ahora en televisión abierta. El cambio empieza por uno mismo. No soy perfecta, lo sé. Pero, ¿quién lo es? Yo me gusto y me acepto. Eso es lo importante", aseveró. "¡Ah! Y sí, tengo bolsas debajo de los ojos desde niña. Así es la vida. Tal vez algún día me las quite, tal vez no. Pero por esa razón y todas las anteriores, ¿no se pueden protagonizar telenovelas en este país? #amorypaz", concluyó su mensaje Molina. Las muestras de apoyo de sus compañeros de trabajo y gran parte de sus seguidores no se hicieron esperar, empezando por la productora del melodrama, Carmen Armendáriz. "Fátima querida. Siempre habrá quien quiera tu lugar. Sigamos trabajando como lo sabemos hacer. No hay que conectarse con comentarios sin fundamentos", comentó en Twitter.

