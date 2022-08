La casa de los famosos, 1 año después: quiénes graban telenovela para Telemundo Alicia Machado no es la única participante de la primera edición del exitoso reality show que sigue ligada a la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que fue ayer, pero ya se cumplió 1 año del estreno del programa que llegó para revolucionar por completo la televisión hispana: La casa de los famosos. Un 24 de agosto de 2021 la casa más famosa de la pequeña pantalla abría por primera vez sus puertas, dándole la bienvenida a 16 famosos que entraban a vivir la aventura de sus vidas. Alicia Machado, Gaby Spanic, Manelyk o Pablo Montero fueron algunas de las celebridades que aceptaron el reto de vivir en completo aislamiento del mundo exterior mientras sus pasos eran vigilados las 24 horas del día, los 7 días de la semana por decenas de cámaras y micrófonos. Hoy, 1 año después, tres de sus participantes graban telenovela para Telemundo. Alicia Machado La ganadora de la primera edición del exitoso reality show de Telemundo comenzó a grabar la semana pasada en Miami Juego de mentiras, un thriller dramático que cuenta con las actuaciones protagónicas de Arap Bethke, Altair Jarabo y María Elisa Camargo. Alicia Machado Alicia Machado y Rodrigo Guirao ¡juntos en Juego de mentiras! | Credit: Instagram Alicia Machado En la ficción, que se estrenará el próximo año en horario estelar, la ex Miss Universo interpreta a Alejandra Edwards, una senadora sumamente sofisticada y sexy que como buena política sabe negociar para poder sacarle jugo a las situaciones. Roberto Romano El actor mexicano, quien tuvo un amorío con Machado dentro de La casa de los famosos, forma parte del elenco de El conde: amor y honor, el nuevo y ambicioso drama de época que marca el debut en Telemundo de Fernando Colunga y Ana Brenda como protagonistas. Roberto Romano Roberto Romano en El Conde | Credit: Instagram Roberto Romano Romano, quien graba esta esperada historia en México desde hace varios meses, no ha dejado de compartir imágenes del detrás de cámaras de las grabaciones en las redes sociales. Uriel del Toro El actor mexicano también se dejará ver el próximo año en el horario de máxima audiencia de Telemundo como integrante del elenco de El Conde: amor y honor. Uriel del Toro Uriel del Toro en El Conde | Credit: Instagram Uriel del Toro La ficción narra la historia de Mariana (Ana Brenda), una hermosa e inquieta joven que inicia en la década de los 30's una intensa historia de amor con el joven y humilde campesino Alejandro Gaitán (Colunga). Pero su felicidad se verá truncada por la maldad de Josefina de Zambrano (Chantal Andere), madrastra de Mariana, y Gerardo Villarreal (Sergio Sendel), quienes se propondrán convertir esta historia de amor en un verdadero infierno.

