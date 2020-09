Contra viento, marea y pandemia: así sorteó la nueva temporada de Falsa identidad la crisis de coronavirus Samadhi Zendejas (Circe) y Luis Ernesto Franco (Diego), protagonistas de la serie de Telemundo, cuentan a People en Español cómo vivieron esta situación sin precedentes en la industria de la televisión tras verse sorprendidos en marzo en plenas grabaciones por la pandemia. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como si del guion de una película de terror se tratara, las grabaciones de la segunda temporada de Falsa identidad, que Telemundo estrenará este martes 22 de septiembre a las 10 p.m., hora del Este, se vieron sorprendidas en marzo por una pandemia que obligó a paralizar su rodaje. "Estábamos grabando desde enero y un día nos dijeron ‘el virus está llegando a México’, pero jamás imaginamos que íbamos a parar cuatro meses", se sincera la actriz mexicana Samadhi Zendejas, quien interpreta a la sensual Circe, la antagonista de la ficción. Image zoom Samadhi Zendejas Cortesía TELEMUNDO Aplaudí esta decisión de regresemos, saquemos esto adelante, una pandemia no nos va a parar. - Luis Ernesto Franco "Yo creo que Telemundo y Argos, que es la productora, reaccionaron muy rápido. Cuando empezaba a sonar que la pandemia venía con todo decidieron parar a tiempo", comenta Luis Ernesto Franco, quien se adentra en la piel de Diego, el protagonista. Image zoom Luis Ernesto Franco Cortesía TELEMUNDO Cuatro meses después, en julio, aún con la pandemia azotando con fuerza, la cadena junto con la productora Argos tomaron la decisión de retomar las grabaciones. "Ya teníamos fecha de estreno entonces había sí o sí que terminar el proyecto", asegura el actor mexicano, quien tiene más de 800 mil seguidores solo en Instagram. Ya no hubo escenas de besos, ya no hubo escenas de cama, todo lo que necesitábamos hacer como de contacto lo hacíamos en pantalla verde, primero era un actor y después el otro. - Samadhi Zendejas El galán reconoce que cuando le avisaron de que se retomaría el rodaje 'sí existía como un miedo porque los contagios estaban a full', pero finalmente aplaudió la decisión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aplaudí esta decisión de regresemos, saquemos esto adelante, una pandemia no nos va a parar, tomemos todas las medidas de seguridad, seamos conscientes, seamos responsables, pero al final la vida tiene que seguir adelante. Hay que implementar las medidas de protección necesarias pero no nos quedemos estáticos por el miedo, no nos paralicemos", asevera Luis Ernesto. Image zoom Luis Ernesto Franco y Samadhi Zendejas Las escenas de contacto físico que se podían evitar se evitaron y las que no se tuvieron que replantear. - Luis Ernesto Franco A su regreso, el equipo se encontró con una nueva forma de producir ficción tras cuatro meses de parón. La pandemia obligó no solo a implementar un estricto protocolo de protección que ralentizaba inevitablemente las jornadas de grabación sino que además modificó la forma de llevar a cabo las escenas que no podían evitarse y que requerían de contacto físico entre los actores. "La verdad es que ya no hubo escenas de besos, ya no hubo escenas de cama, todo lo que necesitábamos hacer como de contacto lo hacíamos en pantalla verde, primero era un actor y después el otro. La gente no se va a dar cuenta, pero para el actor es un poco difícil", cuenta Samadhi. "Las escenas de contacto físico que se podían evitar se evitaron y las que no se tuvieron que replantear, pero cuando tú veas la serie hicimos maravilla que no vas a notar qué hicimos antes y qué hicimos después. O sea la historia se contó como se tenía que contar", agrega el actor de 36 años. Esta segunda temporada viene con todo lo que les gustó de la primera al triple. - Samadhi Zendejas Contra viento, marea y pandemia, Telemundo y Argos con el esfuerzo de todo su equipo técnico y actoral lograron finalmente concluir a principios de septiembre las grabaciones de la serie. "Nos unimos para sacar adelante el proyecto y creo que eso la gente lo va a ver", afirma Samadhi, quien a sus 25 años y con una década de carrera artística a sus espaldas se ha convertido en una de las actrices con más futuro de su generación. El resultado el público lo podrá comenzar a ver a partir de este martes 22 de septiembre.

