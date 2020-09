Falsa identidad, ¿quién es quién en la nueva temporada? Por Moisés González Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cortesía TELEMUNDO (x3) Te presentamos a los personajes que harán de las suyas en la segunda temporada de la exitosa telenovela que protagonizan Dulce María, Luis Ernesto Franco y Camila Sodi y que la cadena Telemundo estrenará el próximo martes 22 de septiembre a las 10 p.m., hora del Este. Empezar galería Isabel Fernández- Camila Sodi Image zoom Cortesía TELEMUNDO Desde hace 2 años vive feliz en Estados Unidos bajo una nueva identidad, la de Lisa Dunn, junto con el amor de su vida, Diego, (Oliver Dunn) y sus dos hijos. Pero las circunstancias hacen que Isabel se quede sola puesto que, a pesar del amor que Diego le tiene, él se ve obligado a regresar a México en busca de su madre. 1 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Diego Hidalgo- Luis Ernesto Franco Image zoom Cortesía TELEMUNDO A diferencia de Isabel, Diego nunca se ha podido adaptar a su nueva identidad en Estados Unidos. Su decisión de regresar a México al enterarse de que su madre ha desaparecido lo lleva a perder la protección del FBI y a quedar separado de Isabel y de sus hijos. De vuelta a su país natal, Diego conoce al padre Rafael y a Victoria, quienes lo hacen reflexionar sobre muchas cosas y lo inspiran a convertirse en un vengador de los desprotegidos. 2 de 12 Applications Ver Todo Circe Gaona- Samadhi Zendejas Image zoom Cortesía TELEMUNDO Circe trata de iniciar una nueva vida lejos del mundo del narcotráfico pero justo el día de su boda recibe un duro golpe: le matan al esposo. "Entonces ella decide tomar venganza a través de que acabaron con la oportunidad de que comenzara una nueva vida", cuenta Samadhi. "De ahí toma otra vez el papel de Circe cabrona y decide hacerle la vida imposible a toda la gente que hizo que no se pudiera casar". 3 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Victoria Lamas- Dulce María Image zoom Cortesía TELEMUNDO Victoria es una mujer que lucha por ayudar a su comunidad, así tenga que pelear contra el gobierno o el propio Don Mateo. Se identifica con Diego de una manera que nunca lo ha hecho con nadie más ya que no solo tiene sus mismos ideales, sino que lo mueve la misma sed de hacer justicia. "Es una mujer muy fuerte que sabe levantarse de las adversidades más fuertes de la vida", avanza la exRBD. 4 de 12 Applications Ver Todo Fernanda Virrueta- Sonya Smith Image zoom Cortesía TELEMUNDO Fernanda siempre vive con el miedo de que alguien vaya a descubrir la nueva identidad de su hijo, al que le ruega que deje de comunicarse con ella. Fernanda encontró el amor en Salas. Pero Don Mateo logra interceptar a Fernanda y la lleva cautiva a su hacienda donde la droga para que ella pierda la conciencia y poder hacerla su amante, además de que la usará como señuelo para atrapar a Diego y recuperar a sus nietos. 5 de 12 Applications Ver Todo Mateo Corona- Eduardo Yáñez Image zoom Cortesía TELEMUNDO Tras quedar libre después de un corto periodo en la cárcel, Mateo toma el lugar de Gavino Gaona como el delincuente más peligroso de Sonora y se replantea el negocio de la trata de blancas. En un principio es Aliado del Buitre, pero gracias a Circe terminan siendo enemigos. 6 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Amanda Corona- Barbie Casillas Image zoom Cortesía TELEMUNDO Amanda no se ha adaptado a su nueva vida en el Gabacho, así como tampoco le perdona a su madre y a Diego que se la hayan llevado a Estados Unidos sin haber enterrado a su padre. Ella se escapa y regresa a México. A partir de entonces, la vida se encarga de abrirle los ojos de manera dura y cruel. 7 de 12 Applications Ver Todo Ricardo Corona- Checo Perezcuadra Image zoom Cortesía TELEMUNDO Ricardo es un niño inocente, inquieto y vivaz que ha superado la muerte de su padre y se ha adaptado perfectamente a la vida en Estados Unidos. Es muy apegado a Isabel y siempre ha querido mucho a Diego. Extrañará mucho a su hermana Amanda cuando ella huya a México. 8 de 12 Applications Ver Todo 'El Buitre'- Marco de la O Image zoom Cortesía TELEMUNDO Claudio es un hombre sumamente agresivo, visceral y el guachicolero número uno de Sonora. Confabulado con su padre, Plácido, e hijo, Benito, roban a diestra y siniestra, someten a la gente, y venden la gasolina a precios elevados. Desde que se supo traicionado por Diego, Claudio siempre ha tenido una cuenta pendiente con él. 9 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 'El apa'- Otto Sirgo Image zoom Cortesía TELEMUNDO Plácido, a diferencia de su hijo, 'El Buitre', es un hombre de aspecto más moderado. Trabajó la mitad de su vida para una empresa. Le dicen 'el apa' porque cuando estaba en la planta a todo mundo les decía 'mijos' y además por ser ahora el mero padre del líder de una de las bandas delictivas más peligrosas del país. 10 de 12 Applications Ver Todo 'El Cachorro'- Sebastián Dante Image zoom Cortesía TELEMUNDO Benito creció con su padre y su abuelo, en medio del delito. La única figura que a Benito le importa es la de su padre, 'El Buitre', a quien ve como un ejemplo y también como un gran jefe. Se obsesiona con Amanda, la primera jovencita que le dice no a todo lo que él representa. Benito quiere a Amanda, a su manera, egoísta y salvaje. 11 de 12 Applications Ver Todo Uriel del Toro Image zoom Cortesía TELEMUNDO El actor que interpretó en la temporada pasada a 'Joselito', quien aparentemente llegó a perder la vida a manos de Gavino, también estará participando en Falsa identidad 2. "No sabemos si regresa Joselito, pero regresa el actor a darle una lección a Circe esta vez", avanza Samadhi. 12 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close View image Falsa identidad, ¿quién es quién en la nueva temporada?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.