Dulce María cambia de rostro en Falsa identidad El personaje interpretado por Dulce se sometió a una cirugía plástica en su rostro, lo que marca el fin de su participación en la serie de Telemundo y la llegada de una nueva actriz. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los telespectadores que siguen cada noche Falsa identidad por Telemundo presenciaron esta semana, entre asombrados y sorprendidos, el que probablemente sea el giro de guion más inesperado que ha experimentado la serie a lo largo de sus dos temporadas. Dominada por la desesperación, la protagonista de la historia, Victoria, interpretada desde un inicio por Dulce María, tomó la difícil pero necesaria decisión de someterse a una cirugía plástica en el rostro como vía de escape para hacer frente a la maldad de sus enemigos, iniciándose así una nueva etapa del personaje que pone punto final a la participación de la exRBD en la serie y marca la llegada de una nueva actriz, que toma desde este momento el lugar de Dulce. Se trata de Alexa Martín, quien se dejó ver este año en la pantalla de Telemundo como parte del elenco de la segunda temporada de La doña. Image zoom Dulce María y Alexa Martín | Credit: TELEMUNDO; Pablo Solano "Fue un reto tomar este personaje porque ya tenía ciertos códigos establecidos que hay que respetar", asegura la actriz mexicana en entrevista con People en Español. "De cierta forma aprovechamos este giro que le dan a Victoria para crear una nueva Victoria, una Victoria con nuevas estrategias, nuevos objetivos y con una nueva personalidad", explica. Al final como actriz no puedes agradarle a todo el público. Cada actriz tiene su público. - Alexa Martín ¿Fue complicado dar vida a un personaje que ya estaba armado? Claro, como te comentaba ya había establecidos códigos, pero de cierta forma si fue también la construcción de un [nuevo] personaje. A partir de que a mí me dicen que aparezco después de esta cirugía comienzo a construir a mi Victoria. A partir de ese momento empiezo a crear este personaje con estas nuevas ideologías que va a tener. Una cirugía de cara es algo muy fuerte, digamos que Victoria toca fondo y cualquier persona que está en una situación límite de su vida cambia. Sí o sí tiene que cambiar. Fue de ahí de donde me agarré para darle este giro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Llegas casi al final de la serie, ¿cómo te recibió el elenco? Ellos ya de cierta forma tienen un equipo, pero me sorprendí. Me recibieron todos increíble desde el primer día de llamado. Todos me apoyaron y me ayudaron bastante, tanto el elenco como la producción. Tuve la suerte de caer en una producción que es increíble. Había gente de la producción que ya conocía de otros proyectos, entonces eso también fue mucho más fácil para mí. Y los directores. Los directores sobre todo me apoyaron muchísimo en darme la libertada de: 'No te preocupes, no es que tengamos que hacer una copia de Victoria, sino al contrario, aprovechemos este cambio'. Y fueron los que me dieron la oportunidad de poder crear un nuevo personaje. Image zoom Alexa Martín, nueva protagonista de Falsa identidad | Credit: TELEMUNDO No tuviste la oportunidad de preparar el personaje con Dulce, ¿cierto? No, por el tema de la pandemia no tuvimos la oportunidad de conocernos ni de hablar. Tampoco quería que habláramos mucho y que comentáramos del personaje para que sí se diera este cambio radical. Hasta que no terminamos el proyecto no tuve la oportunidad de hablar con ella. ¿Cómo crees que va a reaccionar el público a este cambio? Yo creo que el público se va a sorprender y que le va a gustar. Son estos cambios que no te esperas. Nadie se lo espera, entonces siento que esto vuelve mucho más interesante la historia porque jamás pensarías que a la protagonista le va a pasar algo como esto. Después de ya llevar 50 capítulos siento que sí viene aquí un cambio a remover al público. Image zoom Alexa Martín es la nueva Victoria Lamas | Credit: TELEMUNDO ¿Te da miedo que critiquen tu trabajo por el simple hecho de no ser Dulce? Creo que al final como actriz no puedes agradarle a todo el público. Cada actriz tiene su público, cada actriz tiene sus fans. Obviamente, de cierta forma, la gente se encariña con una actriz, con un personaje, pero creo que en este caso como va totalmente de acuerdo este cambio con la historia, porque de verdad es que Victoria tiene que hacerse este cambio o la hubieran matado, creo que el público lo va a tomar a bien porque realmente sigue siendo parte de la historia. La gente que ya esté enganchada lo va a seguir estando con esta nueva transformación. Falsa identidad se transmite a las 10 p.m., hora del Este, por Telemundo.

