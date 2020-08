Fecha de estreno y tráiler de Falsa identidad 2 La segunda temporada de la ficción de Telemundo que protagonizan Camila Sodi, Luis Ernesto Franco y Samadhi Zendejas aterrizará en el prime time hispano en septiembre. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Septiembre será un mes de estrenos muy esperados en Telemundo en materia de ficción. Además de Todo por mi hija, el conmovedor drama turco sobre una niña de 8 años que aterrizará en el prime time hispano el martes 1 con Beren Gokyildiz como protagonista infantil, la cadena propiedad de NBCUniversal estrenará también el próximo mes la segunda temporada de su exitosa teleserie Falsa identidad. Los nuevos capítulos de la ficción que protagonizan Camila Sodi (Isabel), Luis Ernesto Franco (Diego) y Samadhi Zendejas (Circe), cuya primera temporada se estrenó en 2018 con gran éxito de audiencia, comenzarán a transmitirse el martes 22 de septiembre a las 10 p.m., hora del Este, esto es en sustitución de la segunda temporada de la superserie Enemigo íntimo, que ya se encuentra en su recta final. La teleserie regresa a la cadena con importantes novedades en su elenco, entre ellas la incorporación de Dulce María, quien realizará una importante actuación especial. "Es un personaje muy interesante. Ojalá que lo disfruten mucho, tanto como yo", expresaba semanas atrás la actriz y cantante mexicana a People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con Sonya Smith, Eduardo Yáñez y Azela Robinson entre su elenco principal, la nueva temporada de Falsa identidad retoma la trama dos años después del final de suspenso de su primera entrega, que culminó con la huida de Diego (Franco) e Isabel (Sodi) y sus hijos a los Estados Unidos tras la persecución de Mateo (Yáñez). Image zoom Falsa identidad Cortesía TELEMUNDO En esta nueva etapa, la historia se centra en Diego e Isabel, quienes han asumido nuevas identidades bajo el programa federal de protección de testigos para comenzar una nueva vida en Nebraska. Mientras que Diego batalla en adaptarse a su nueva identidad, el cambio a Isabel le ha brindado seguridad en sí misma para ayudar a su familia. No obstante, una situación extrema en sus vidas obliga su regreso a México, y una vez más, se verán forzados a enfrentar a sus enemigos desencadenando una caza emocionante en la que arriesgarán todo por hacer justicia.

Close Share options

Close View image Fecha de estreno y tráiler de Falsa identidad 2

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.