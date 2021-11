Fallece Rosita Vázquez, la primera actriz venezolana de telenovelas inolvidables La dama de la escena e intérprete de títulos tan reconocidos como Abigail o Señora, partía a los 87 años, tal y como confirmó su familia: "Se fue al cielo". QEPD. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo de las telenovelas se viste de luto ante la partida de una de sus grandes rostros: Rosita Vázquez. La primera dama de la escena venezolana fallecía a los 87 años según anunció su sobrino, el periodista César Augusto Rivero en Twitter. "Se fue al cielo la actriz Rosita Vázquez a los 87 años de edad, en Tijuana, México. Mi tía y madrina, que vuele alto", escribió muy emocionado. Un mensaje de despedida al que se unieron anónimos y compañeros de profesión quienes la recordaron como una de las grandes, dentro y fuera de los foros de grabación. Rosita fue una de las grandes actrices de los 60, 70 y 80 en Venezuela, uno de los rostros estrella de su televisión que ejerció de buena y mala a partes iguales en sus diferentes papeles. Su fuerza interpretativa no dejó indiferente a nadie y la mantuvo al pie del cañón frente a las cámaras hasta el 2011. Amante de su trabajo y de su familia, en los últimos años vivió alejada de los focos pero siempre querida y mimada por los suyos. Tenía su página personal de Facebook en la que estuvo activa hasta el 2017 y en la que compartió amorosas imágenes con sus seres queridos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rosita Vázquez Rosita Vázquez | Credit: Facebook/Rosita Vázquez Son muchos los trabajos que deja como legado, aunque entre los más destacados están las inolvidables Sacrificio de mujer, Abigail, Señora y su último trabajo en la pantalla chica, Natalia del mar. Esta primera actriz vivió sus últimos años en México tras salir de su amada Venezuela, su país adorado que hoy la llora y recuerda con más amor que nunca. Que En Paz Descanse.

