Fábrica de sueños continúa: las 3 telenovelas que actualizará Televisa el próximo año en formato serie Tras el éxito de La usurpadora y Cuna de lobos –más Rubí que está por estrenarse– Televisa alista para el próximo año nuevas versiones en formato serie de tres de sus telenovelas más exitosas. By Moisés González Fábrica de sueños, uno de los proyectos más ambiciosos de Televisa en materia de ficción que actualiza algunas de las telenovelas más exitosas de las últimas décadas en dramas seriados realizados en formatos de 25 capítulos con los más altos valores de producción, sigue en pie. Tras La usurpadora, Cuna de lobos y Rubí, cuyo estreno está pendiente para el próximo año con Camila Sodi, José Ron y Rodrigo Guirao como triángulo protagónico, la reconocida empresa mexicana alista ahora tres nuevas versiones de icónicos melodramas para el 2020. "Ya terminamos de grabar Rubí en España y estamos trabajando en los próximos proyectos para 2020: estamos escribiendo El privilegio de amar, estamos escribiendo Los ricos también lloran y estamos trabajando El maleficio. Estas son las tres que siguen para ser producidas el próximo año", reveló Patricio Wills, presidente de Televisa Studios, en una reciente entrevista a ttvnews, medio especializado en la industria de la televisión. El privilegio de amar Producida por Carla Estrada en 1998, esta nueva versión de la exitosa telenovela Cristal tuvo como protagonistas a Adela Noriega y René Strickler. La historia, que nuevamente contará con la producción ejecutiva de Estrada, girará ahora alrededor de Mariana, una joven que crece entre lujos en el valle de Guadalupe hasta que, luego de la muerte de su padre, su madrastra la destierra. Image zoom El privilegio de amar. Mezcalent Mariana cruza la frontera en La Bestia y logra ser acogida por un cura que apoya a migrantes y la ayuda a instalarse con una familia en la zona este de Los Ángeles. Allí conoce al mujeriego Luis Alberto, pero el amor lo transforma. Tienen un hijo y alguien lo secuestra, lo que hace que Mariana dedique su vida al apoyo de niños migrantes. Después de varios años, su madrastra vuelve para vengarse de Mariana manipulando a su hijo perdido para que irrumpa en el hogar de aquella y la mate. El maleficio El fallecido Ernesto Alonso produjo y a la vez protagonizó esta exitosa telenovela de asesinato, seducción y posesión en la que el ocultismo desempeña un papel principal. La nueva versión de El maleficio girará alrededor de Beatriz, una viuda respetable que, desde la muerte de su esposo, se dedicó a criar a sus hijos. Enrique, un poderoso multimillonario y líder de una secta satánica secreta, tiene a Beatriz en la mira como su próxima víctima. Image zoom El maleficio. Mezcalent Pero tras derramar atenciones y proponerle matrimonio, empieza a sentir un afecto genuino por ella y duda si llevar a cabo su malvado plan o relevar su atormentado pasado y buscar la redención. Los ricos también lloran Es, sin duda, una de los grandes clásicos de las telenovelas mexicanas. Protagonizada por Verónica Castro y Rogelio Guerra y producida por el fallecido Valentín Pimstein en 1979, el melodrama narra la historia de amor entre una muchacha pobre y un joven adinerado. Image zoom Los ricos también lloran. Mezcalent Maria la del barrio (1995) con Thalía o Marina (2006) encabezada por Sandra Echeverría son algunas de las numerosas versiones que ya se han hecho de la telenovela.

