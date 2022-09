Fabiola Guajardo llevaba un tiempo alejada de las telenovelas mexicanas cuando el año pasado Soraya Montenegro, la villana de la nueva versión de Los ricos también lloran, que Univision estrena el próximo martes 6 de septiembre en horario estelar, se cruzó en su camino. En entrevista con People en Español la actriz mexicana cuenta qué la llevó a regresar con este clásico del género y confiesa, entre otras cosas, si le llegó a dar vértigo interpretar a un personaje tan icónico como el que su día catapultó a la fama a Itatí Cantoral en María la del barrio.

¿Qué te hizo alejarte durante tantos años de los melodramas mexicanos?

Creo que no había encontrado historias que me atrapaban. Mi último proyecto fue muy lindo y después se me abrió la oportunidad de irme a Los Ángeles a estudiar. Me había quedado ya en un proyecto, pero en sí la historia no era lo que yo quería hacer. Entonces quería como yo encontrar mi camino, no que me dijeran qué era lo que tenía que hacer como personaje. Eso hizo que me fuera, quería prepararme, tener otro tipo de experiencias y por eso me alejé un poco.

La gente cuestionó el por qué dejarle el nombre de Soraya, pero a mí me encantó, tiene un peso increíble y un AND increíble y la gente lo recuerda muchísimo — Fabiola Guajardo

¿Y qué te hizo regresar ahora con Los ricos también lloran?

Yo estaba terminando un proyecto, estaba como en otro rollo y estando en casa de un amigo haciendo un shooting de repente recibo un mensaje de mi mánager y me dice: '¿Te interesa hacer a Soraya en Los ricos también lloran?'. Y fue como '¿quién es Soraya?, ¿qué es eso?'. Como que sí tenía el conocimiento que existió hace mucho tiempo la telenovela, pero no la traía presente. Entonces me mandan la psicología del personaje y le dije: 'Hagamos casting y vamos a ver qué pasa'. Porque así es esto, te ofrecen hacer un personaje pero tienes que hacer casting y si no quedas no pasa nada, gracias por participar, y si quedas ya valoras la opción.

Fabiola Guajardo Fabiola Guajardo es Soraya Montenegro en Los ricos también lloran | Credit: TelevisaUnivision

¿Cómo fue el casting?

El proceso fue muy padre, hice casting con Azela Robinson, con Claudia [Martín] y fue muy divertido. A las dos semanas me hablan y me dicen: 'Te quedaste con Soraya'. Y platiqué con los productores y los directores de cómo se iba a hacer a Soraya y dije: 'Claro, es muy divertido, alguien tiene que hacer a Soraya y lo quiero hacer yo porque es un gran personaje'. No me importó honestamente lo icónico o el ADN que traía, no me importó, dije: 'Es que este personaje es muy divertido, lo quiero hacer porque me encantó, me gustó'. Y así fue como regresé.

Vi María la del barrio y la amaba, ¿quién no la amó? Las tres Marías son divinas y María la del Barrio es espectacular — Fabiola Guajardo

¿Te llegó a dar en algún momento vértigo al ser un personaje tan conocido?

Sí fue como de me van a comparar con Itatí y el trabajo que hizo Itatí. La gente cuestionó el por qué dejarle el nombre de Soraya, pero a mí me encantó, tiene un peso increíble, tiene un ADN increíble y la gente lo recuerda muchísimo. Y fue como de necesito hacer algo, o sea yo no quiero hacer lo mismo que se hizo y aparte fue una indicación de 'no se va a hacer exactamente lo mismo, tú tienes que hacer tu Soraya'. Me gustó la libertad que me dieron. Es el mismo personaje pero tiene cosas muy distintas.

¿Cómo es tu Soraya Montenegro?

Es una mujer muy egoísta. Trae una historia cargando desde su infancia que eso lo van a ver hasta el último capítulo y gente va a decir 'ya la entiendo' y va a tener empatía por todo lo que trae arrastrando. El amor que siente por Luis Alberto (Rulli) es un amor muy particular porque nadie le enseñó a amar, ella piensa que amar es posesión y que las cosas son de ella. También es muy maquiavélica, ella tiene todo perfectamente calculado, es muy inteligente. Yo lo veo así como un tablero de ajedrez donde las piezas estaban superacomodadas para que ella hiciera su partida e hiciera jaque mate en el momento que ella quería, pero llega una ficha que no tiene nada que ver en el tablero que tiene y le mueve todo su mundo y ahí es cuando empieza todo el conflicto y empieza a sacar el carácter y la garra.

Fabiola Guajardo Fabiola Guajardo es Soraya Montenegro en Los ricos también lloran | Credit: TelevisaUnivision

¿Llegaste a ver alguna de las versiones que se han producido de esta historia?

No vi Los ricos también lloran, vi María la del barrio. La amaba, ¿quién no la amó? Las tres Marías son divinas y María la del barrio es espectacular. La repitieron muchas veces, creo que se hicieron todos millonarios con las regalías (ríe). Pero no vi absolutamente nada otra vez. La última vez que yo la vi, no sé, fue hace 10, 15 años más o menos, entonces no lo traigo nada fresco.

He tenido compañeros donde 'es que soy guapo'. ¿Y? Tienes que entender que no es así y que hay un respeto por los compañeros, por la profesión, entonces Sebastián lo tiene y es increíble trabajar con él — Fabiola Guajardo

La historia se escribió hace 4 décadas, ¿por qué consideras que sigue siendo un éxito?

Porque es un clásico y los clásicos son éxito y aparte la temática que se maneja, a pesar de que se escribió hace 40 años, estamos viviendo cosas parecidas. Sebastián Rulli en una entrevista dijo algo muy acertado, no se trata de nivel socioeconómico se trata del amor es amor.

Fabiola Guajardo Fabiola Guajardo es Soraya Montenegro en Los ricos también lloran | Credit: TelevisaUnivision

Hablando de Sebastián Rulli, ¿cómo ha sido tener como pareja a uno de los galanes más guapos y queridos de la pequeña pantalla?

Aparte de ser uno de los galanes más guapos y más queridos es un gran ser humano y un gran compañero. Tiene mucha comprensión al trabajo, es muy generoso, te escucha, te ve a los ojos... Yo nunca había trabajado con él, me habían hablado maravillas de él honestamente, pero ya vivirlo y ya sentirlo… ¿Sabes qué es lo padre? Que todo el mundo sabemos que es el guapo y el galán de las telenovelas, pero es un gran actor y no solamente se quedó en eso; le gusta estudiar, prepararse y llegar bien a sus escenas, entonces eso se agradece. He tenido compañeros donde 'es que soy guapo'. ¿Y? Tienes que entender que no es así y que hay un respeto por los compañeros, por la profesión, entonces Sebastián lo tiene y es increíble trabajar con él. Y aparte es muy divertido.

¿Llegaremos a escuchar a tu personaje pronunciar la famosa frase 'maldita lisiada'?

Sí, lo van a escuchar y les va a sorprender y a gustar. Para mí en lo particular, a nivel personal y actoral, fue un deleite leer la escena y hacerla qué te digo. Ya cuando la veas vas a entender de lo que te digo. No puedo adelantar nada porque sería estropear la trama, pero fue una idea increíble lo que hicieron porque es diferente. Les va a gustar.

Por último, ¿por qué no podemos perdernos el estreno de Los ricos también lloran?