Close

Fabiola Guajardo se quedó sin personaje por la forma de su boca La actriz mexicana reveló que un productor no le quiso dar un personaje "por la forma de mi boca". Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fabiola Guajardo, quien da vida a la detective Silvia Cantú en Buscando a Frida (Telemundo), no dudó en salir en defensa de Fátima Molina en un reciente encuentro con medios de comunicación en México luego de que esta fuera injustamente señalada por su físico. "No sé de qué habla la historia [refiriéndose a la telenovela Te acuerdas de mí], pero si da el ancho para estar ahí a nivel profesional, actoralmente… A mí se me hace que es una niña bellísima honestamente. No la conozco personalmente pero la he visto, compartíamos antes el mismo mánager y creo que es muy talentosa", expresó la actriz mexicana, quien lamentó que sean los propios mexicanos los que echen tierra sobre su propio tejado. "Creo que debemos de apoyarnos más todos como mexicanos en lugar de ponernos el pie. No sé de dónde salieron los comentarios la verdad, pero bueno leí lo que escribió y leí también lo que su productora escribió, que aplaudo muchísimo, y sí está ahí es por algo", agregó. Image zoom Fabiola Guajardo | Credit: Mezcalent Guajardo, quien ha participado en exitosas telenovelas de Televisa como Yo no creo en los hombres y Enamorándome de Ramón, reveló que hace algún tiempo le tocó vivir una experiencia similar al sufrir el rechazo de un productor por la forma de su boca. "Una vez un productor no me quiso dar un personaje –bueno eso es lo que me contaron– por la forma de mi boca, que porque era muy sensual, muy sexy", compartió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque en su caso ese señalamiento no creó una inseguridad en ella, la actriz es consciente de que un comentario de este tipo puede dañar mucho la autoestima de una persona. "No creó una inseguridad en mí, pero ojo hay muchas mujeres y hombres que los señalan y sí les quedan inseguridades y hay que tener cuidado con eso porque no se vale", aseveró la intérprete de 34 años, quien reconoció estar muy orgullosa de su boca. "Amo mi boca, aprendí a quererla porque cuando me la señalaron sí fue como de: 'Ay, ¿qué tiene mi boca?'. La amo porque es la misma boca de mi papá, ven a mis sobrinos y es la misma boca, es genética, entonces dije: 'No le voy a hacer absolutamente nada'", dejó claro.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Fabiola Guajardo se quedó sin personaje por la forma de su boca

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.