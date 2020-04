¿Qué protagonista de El final del paraíso no participaría en una nueva temporada? De producirse una nueva temporada de la exitosa telenovela de Telemundo encabezada por Carmen Villalobos, tendría que llevarse a cabo sin uno de sus galanes principales. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aunque aparentemente Telemundo cerró su exitosa saga protagonizada por Carmen Villalobos con El final del paraíso, cuyo polémico desenlace se transmitió a finales del año pasado en el prime time hispano, la posibilidad de que la historia de Catalina ‘la grande’ y compañía cuente con una nueva temporada en la que se aborden todas las tramas que quedaron inconclusas en el cierre de El final del paraíso parece ser una opción que no descarta la cadena. Image zoom El final del paraíso Cortesía TELEMUNDO De llevarse a cabo, sin embargo, la saga tendría que cobrar vida en esta ocasión sin uno de sus protagonistas, quien ya se despidió definitivamente de su personaje. Hablamos de Fabián Ríos, quien confirmó en una transmisión en vivo a través de las redes sociales que no volvería a interpretar a Albeiro en el caso de que hubiera otra temporada. Image zoom Fabián Ríos Telemundo "Fue el final del paraíso para Albeiro. Yo enterré a Albeiro", dejó claro el galán colombiano. "Albeiro ya cumplió un ciclo y es mejor dejarlo donde está. Albeiro yo creo que me ha dado tantas cosas hermosas en la vida que es mejor dejarlo allá arriba donde quedó y cerrar un ciclo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor de 39 años, que tiene más de cuatro millones de seguidores en Instagram, admitió que la única razón por la que aceptaría volver a interpretar a Albeiro sería solo para darle un final. "Yo pienso que si algo llegará a suceder, o si algo viniera de volver a hacer a Albeiro, creo que sería la manera de cómo murió Albeiro", reconoció Ríos. "Pero yo como actor decidí que es mejor emprender nuevos caminos", reiteró. Advertisement

