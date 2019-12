Fabián Ríos se sincera sobre el fin de la saga Sin senos sí hay paraíso: "Para mí es más que suficiente con esta temporada que llega a su fin" El actor colombiano, que interpreta a Albeiro en la exitosa novela de Telemundo El final del paraíso que protagoniza Carmen Villalobos, nos cuenta en exclusiva cómo se siente ante el inminente fin de la saga y hace balance de su participación en esta historia. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El próximo lunes 9 de diciembre, con la transmisión del último capítulo de El final del paraíso, Telemundo pondrá punto final a la exitosa saga que encabeza Carmen Villalobos tras cinco temporadas al aire. Su protagonista, el reconocido actor colombiano Fabián Ríos, quien interpreta a Albeiro desde el 2008 en la citada historia escrita por Gustavo Bolívar, nos cuenta en exclusiva cómo se siente ante el inminente cierre de esta etapa tan importante en su carrera. La saga llega a su fin. ¿Qué sientes?

Creo que es algo maravilloso para todos porque dimos lo mejor de cada uno en cada temporada. Creo que dejamos un gran legado para todas las personas que vivieron con nosotros ese desempeño de cada uno de los personajes y de la historia. Nos deja gratitud, nos deja muchas cosas hermosas. Para mí es más que suficiente con esta temporada que llega a su fin y pienso que vienen cosas mucho más hermosas, pero sobre todo en mi corazón queda mucha gratitud por esta serie. Image zoom Fabián Ríos. Albeiro ha sido un personaje que te ha acompañado durante los últimos años de tu carrera, ¿resulta difícil desprenderse de él?

Simplemente es gratitud. Para mí fue un personaje maravilloso que me dio cosas solo hermosas y creo que siempre esperé tener la oportunidad de volver a interpretarlo desde el 2008 cuando hice Sin senos no hay paraíso y se me dio [la oportunidad] en el 2016 cuando decidimos dar ese sí rotundo en Telemundo y lanzarnos para la raya, que fue la primera serie de esta saga con Catherine Siachoque y obviamente Carolina Gaitán. Hoy estamos viviendo todo ese esfuerzo y todo ese fruto maravilloso que iniciamos con ese riesgo grande, pero hermoso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué es lo que más vas a extrañar?

La historia tan hermosa, una historia casi real. Interpretarla era maravilloso, pero confiamos en Dios en que vengan nuevas historias mejores. Por supuesto [también] a la producción y a los compañeros, pero vivimos lo que tuvimos que vivir en su momento. ¿Qué enseñanzas te deja Albeiro?

A nivel profesional Albeiro me deja esa consagración en el trabajo porque de alguna manera lo único que hice estos últimos tres años, casi cuatro, fue interpretarlo; entonces lo hice lo mejor que pude guiándome únicamente por el libreto. Así que solo me deja gratitud y mucha disciplina hacia un proyecto hermoso y hacia un personaje que a nivel personal y profesional me trajo satisfacciones inmensas e inolvidables. Advertisement

Fabián Ríos se sincera sobre el fin de la saga Sin senos sí hay paraíso: "Para mí es más que suficiente con esta temporada que llega a su fin"

