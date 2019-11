Así lucen ahora los niños de Eva Luna By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next A 9 años del estreno de la exitosa telenovela de Univision que protagonizaron Blanca Soto y Guy Ecker, te mostramos cómo lucen ahora los inolvidables Laurita (Gaby Borges) y Adrián (Christian Vega) y te contamos qué ha sido de sus vidas y qué están haciendo actualmente. Empezar galería Eva Luna Image zoom Rodrigo Varela/Getty Images El pasado 1 de noviembre se cumplieron 9 años del estreno de la exitosa telenovela de Univision que protagonizaron Blanca Soto y Guy Ecker en 2010. El melodrama, que tuvo como rostros de la maldad a Susana Dosamantes, Julián Gil y Vanessa Villela, marcó el debut en la televisión de habla hispana de Soto en la piel de Eva González. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Elenco infantil Image zoom Rodrigo Varela/Getty Images La telenovela también contó con las actuaciones de dos talentosos niños que conquistaron el corazón del público con su carisma y talento: Gaby Borges y Christian Vega, o lo que es lo mismo Laurita y Adrián. 2 de 11 Applications Ver Todo Christian Vega Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images El actor era apenas un niño cuando dejó atrás su México natal en 2010 para grabar esta exitosa telenovela en Miami en la que dio vida al inolvidable Adrián Reyes. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement De niño a hombre Image zoom Instagram Christian Vega Hoy Christian está convertido en un talentoso joven de 21 años que continúa desarrollando su carrera artística. 4 de 11 Applications Ver Todo Trayectoria Image zoom Instagram Christian Vega El también cantante no ha dejado de participar en telenovelas y series durante la última década, entre ellas La gata, Que te perdonde Dios y Me declaro culpable. 5 de 11 Applications Ver Todo Último proyecto Image zoom Instagram Christian Vega Recientemente formó parte del elenco de la tercera temporada de la exitosa serie mexicana Rosario Tijeras que se transmite actualmente en México. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Gaby Borges Image zoom Rodrigo Varela/Getty Images La actriz tenía 10 años cuando dio vida a Laurita, la hija del personaje de Guy Ecker. 7 de 11 Applications Ver Todo De niña a mujer Image zoom Instagram Gaby Borges Hoy, a 8 años del final de la telenovela, Gaby está convertida en una hermosa jovencita que acaba de cumplir dos décadas de vida. 8 de 11 Applications Ver Todo Último proyecto Image zoom Instagram Gaby Borges La también cantante lleva dos años alejada de la televisión, concretamente desde que en 2017 participara en la serie de Telemundo Mariposa de barrio sobre Jenni Rivera. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Inolvidable experiencia Image zoom Instagram Gaby Borges La actriz guarda los mejores recuerdos de su participación en Eva Luna. “Es una telenovela que llevo en mi corazón. Fue una gran experiencia el convivir durante tanto tiempo con todos esos grandes actores que me enseñaron tanto. Creo que es algo que nunca voy a olvidar”, compartía Gaby en 2016 en una entrevista con People en Español. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View image Así lucen ahora los niños de Eva Luna

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.