Tras varios años consecutivos siendo la buena de la historia, Eva Cedeño rompe radicalmente con su imagen de protagonista de telenovelas como Te doy la vida, ¿Qué le pasa a mi familia? y Amor dividido con su participación antagónica en Cabo, melodrama que Univision transmite a las 10 p. m., hora del Este, y en el que interpreta a la superficial y orgullosa Isabela Escalante.

De protagonista a villana, ¿era un cambio que estabas buscando?

Más que un cambio que estuviera buscando creo que es una oportunidad que se dio en el momento indicado. Siempre creo que los personajes llegan a nosotros por alguna razón a enseñarnos algo o que nos eligen por alguna razón. La verdad es que yo quería tener esta oportunidad de ser sumamente versátil y de poder demostrar que puedo hacer otros personajes, que no soy una actriz que se encasilla o que pide solamente cierto tipo de personajes, sino que me gusta aventurarme, me gusta trabajar, me gusta explorar, me gusta salir de mi zona de confort y este es un personaje que justo me llevó a eso.

Eva Cedeño Eva Cedeño es Isabela Escalante en Cabo (Univision) | Credit: TelevisaUnivision

¿Cuál dirías que fue tu principal reto como actriz a la hora de dar vida a Isabela?

Darle el toque que no han tenido otros personajes [que he interpretado], buscarle la complejidad. Eso es lo que creo que ha sido como la parte más compleja, el buscar que sea un personaje muy real. El decir era una mujer buena, una mujer normal entre comillas que tenía a su pareja y poco a poco se lo están arrebatando, se lo están quitando. Evidentemente es una mujer que está respondiendo con el corazón herido y ahí es donde empiezan los problemas. Pero sí ha sido un personaje que me he llevado de menos a más tratando de darle mucha vida, mucha humanidad.

¿Isabela tiene algo de Eva Cedeño?

Muchas cosas, por complicado que parezca también de entender creo que he encontrado muchas similitudes en Isabela, no solo de la parte oscura porque evidentemente tengo que llegar a un lugar oscuro mío para darle ciertos detalles al personaje. Este ladito oscuro es algo que se ha trabajado, que se ha moldeado, que se ha abrazado tan fuerte como para decirle al personaje que lo estamos recibiendo y que le vamos a dar vida y que lo vamos a hacer juntas. Siempre he creído que el personaje habla a través de ti y esta aventura me ha parecido de lo más divertida.

Eva Cedeño Eva Cedeño da vida a Isabela Escalante en Cabo (Univision) | Credit: TelevisaUnivision

Dicen que las villanas se divierten más, ahora que los probado, ¿das fe de ello?

Eso es verdad y quien te diga lo contrario miente. Sí, siempre las villanas nos divertimos más.

Tu personaje en la versión anterior, Sortilegio, lo interpretó Ana Brenda, con quien tú curiosamente trabajaste en Por amar sin ley, ¿llegaron a hablar sobre ello?