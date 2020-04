Eva Cedeño: "Este primer protagónico es un gran escalón en mi carrera al que me ha costado llegar" La actriz mexicana encabeza junto a José Ron la recién estrenada telenovela de Univision en la que interpreta a Elena, una madre que afronta con valor la leucemia de su hijo Nicolás. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hay un refrán popular que dice que ‘lo que es para ti, ni aunque te quites’. Eso precisamente es lo que le sucedió a Eva Cedeño con el protagónico de Te doy la vida, telenovela que transmite Univision a las 8 p.m., hora del Este. En un inicio, el personaje de Elena no era para ella. “Fui principalmente llamada para hacer el casting de Irene, que es la villana de la historia, y estando ahí me pidieron que hiciera una escena de Elena. La hice. Y ya”, cuenta la actriz mexicana. Por eso su sorpresa fue mayúscula cuando dos semanas después la citaron nuevamente en las instalaciones de Televisa San Ángel para darle a conocer la inesperada noticia. “Cuando me dice Lucero [Suárez, la productora] que ella me quiere proponer como su protagonista, que le había gustado mucho mi trabajo en el casting fue una sorpresa”, comparte Cedeño. Image zoom Eva Cedeño, protagonista de Te doy la vida Mezcalent Lo que siguió fueron gritos, lágrimas y más gritos. “Fue mucha emoción”, reconoce. “Este primer protagónico es un gran peldaño en mi camino, es un gran escalón, una escalón al que me ha costado llegar”, asegura la actriz, quien hasta ahora había interpretado diferentes villanas en exitosas ficciones de Televisa, la última Leticia Jara en Por amar sin ley. “Las villanas divierten por lo prohibido y Elena me ha divertido por la luminosidad, por la bondad, porque es una exploración distinta y al final también da grandes satisfacciones”, afirma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eva define a su personaje como ‘una mujer sumamente bondadosa, luminosa, con un carácter decidido que es sumamente cariñosa y muy objetivo’. Su gran motor, explica, es su hijo Nicolás, por quien luchará hasta lograr lograr salvarle la vida pues el niño tiene leucemia. “Es complicado desde que te adentras al dolor, desde que te dejas llevar por una escena donde no queda más que sentir y dejarte sentir como el ser humano que eres que le está prestando vida a este personaje. Desde ahí radica la dificultad y la sencillez al mismo tiempo porque te entregas a esa emoción y la dejas fluir, pero claro no es una emoción fácil. El dolor nunca es fácil para nadie”, comparte sobre las desgarradoras escenas que protagoniza en esta historia. Image zoom Eva Cedeño, protagonista de Te doy la vida Durante el proceso de construcción de Elena, la actriz tuvo la oportunidad de conversar con varias mujeres que, al igual que su personaje, han vivido de cerca esta compleja enfermedad. “Hubo una fundación que me hizo el favor de dejarme platicar con algunas mamás que tuvieron hijas con leucemia. Es complejo de explicar pero creo que cada una de ellas puso una pieza superimportante en esta totalidad que es Elena y alguna frase o alguna actitud hacia Nico por parte de Elena creo que viene de alguna o varias de estas mamás que me hicieron el favor compartirme su historia y de abrirse conmigo”, asegura la intérprete de 30 años. Además de este drama que promete tocar las fibras más sensibles del público, su personaje vivirá una inesperada historia de amor junto a Pedro, interpretado por José Ron. Image zoom Eva Cedeño y José Ron, protagonistas de Te doy la vida “Ron es un compañero increíble. Y en escena es supergeneroso. Se puede trabajar en equipo con él, es un compañero propositivo, que además tiene una vibra muy bonita. La verdad le estoy muy agradecida porque en este camino, que él ya lleva más trayectoria que yo, se ha portado sumamente generoso y solidario. Me tocó un gran compañero”, concluye. Advertisement

