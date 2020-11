Close

Eva Cedeño: "¿Qué le pasa a mi familia? llega de una manera sorpresiva, pero estoy lista" La actriz mexicana comenzó a grabar la semana pasada en México la nueva telenovela del productor Juan Osorio, historia que protagoniza junto a Mane de la Parra. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su protagónico en la exitosa telenovela Te doy la vida, historia que encabezó recientemente junto a José Ron y el niño Leonardo Herrera, hizo crecer exponencialmente su carrera. Ahora, Eva Cedeño está lista para afrontar otro reto profesional como heroína del nuevo melodrama con toques de comedia de Televisa ¿Qué le pasa a mi familia? La actriz mexicana comenzó a grabar esta esperada historia la semana pasada en el estado mexicano de Guanajuato arropada por un gran elenco que incluye a Diana Bracho, César Évora, René Casados, Gaby Platas y Mane de la parra, quien será su galán en la ficción. Estoy muy contenta y muy agradecida por esta oportunidad de entrar a un proyecto con una historia muy bonita y un personaje que desde que lo leí me encantó. - Eva Cedeño ¡Felicidades! ¿Cómo recibiste la noticia y cómo llega este personaje a tu vida? ¡Muchas gracias por la felicitación! Estoy muy contenta y muy agradecida por esta oportunidad de entrar a un proyecto con una historia muy bonita y un personaje que desde que lo leí me encantó. Definitivamente llega de una manera sorpresiva, pero estoy lista. Image zoom Eva Cedeño | Credit: Mezcalent ¿Qué nos puedes avanzar de tu personaje? Regina es una mujer que cree en el poder de las mujeres y está dispuesta a demostrarlo. Tiene valores superbien inculcados gracias a su mamá, que es su ejemplo de lucha y a la que adora con todo su ser. También es una mujer herida por amor (como muchas), pero que está dispuesta a salir adelante. Tiene sueños, metas, ilusiones con las que muchas mujeres del otro lado de la pantalla se van a sentir identificadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué tal la química con Mane de la Parra? Mane es un muy buen compañero. Al momento de hacer las lecturas y ponernos de acuerdo en cuanto a una escena es flexible y propositivo. Además, tiene una vibra muy padre y eso se valora mucho a la hora de trabajar. Con muchos de mis compañeros de Te doy la vida he seguido en contacto. Hicimos un equipo y una familia muy bonita. - Eva Cedeño Con Elena (Te doy la vida) o con Regina, ¿con qué personaje te sientes más identificada? Siempre digo que el personaje que está en este momento en mi vida es por algo, tiene un mensaje, por algo estamos recorriendo este camino juntas. Image zoom Eva Cedeño y Mane de la Parra | Credit: Mezcalent Te doy la vida terminó hace algunos meses, ¿has seguido en contacto con tus compañeros? Claro, con muchos de ellos. Hicimos un equipo y una familia muy bonita. Creo que es uno de los grandes tesoros de esta carrera. ¿Qué esperas de esta nueva telenovela? Que sea una historia que logre tocar los corazones de la gente que está del otro lado de la pantalla porque seguro se van a sentir identificados. Y personalmente espero un gran crecimiento y aprendizaje como actriz, que sea un camino que nutra mi carrera y me deje experiencias lindas.

