Eva Cedeño habló con su amigo Julián Gil antes de aceptar trabajar con Marjorie de Sousa La actriz mexicana reveló este jueves en el programa ¡Siéntese quien pueda! (Univision) que quiso conocer la opinión de su amigo antes de aceptar trabajar con su ex en una telenovela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julián Gil Julián Gil; Eva Cedeño; Marjorie de Sousa | Credit: Mezcalent (x3) La antagonista de la telenovela Cabo (Univision), Eva Cedeño, ha estado esta semana como invitada en ¡Siéntese quien pueda!, el programa de UniMas que conduce su amigo Julián Gil, con quien ha trabajado en varias telenovelas, entre ellas Por amar sin ley (2018). La actriz mexicana, quien estuvo muy presente en la vida del actor cuando sucedió su conflicto con Marjorie de Sousa, reveló este jueves en el show que tal era la amistad que tenían que antes de aceptar trabajar con la actriz venezolana en una telenovela –ambas compartieron elenco en 2019 en el melodrama de Imagen Televisión Un poquito tuyo– lo llamó para conocer su opinión. "Me tocó hacer un proyecto cuando estaba pasando justamente todo el tema fuerte con Julián y yo hice una novela con ella después de la de los abogados y la realidad es que yo soy de las personas que no hagas lo que no quieres que te hagan y me acuerdo que le marqué a Julián y le dije 'me salió esta oportunidad, sí quiero tomar el trabajo, tú sabes que eres mi amigo y que conozco tu historia y que he visto cómo lo has pasado, pero quiero saber qué opinas', relató Cedeño, quien ha protagonizado exitosos melodramas como Te doy la vida y ¿Qué le pasa a mi familia? Eva Cedeño Eva Cedeño | Credit: Mezcalent La respuesta de Julián Gil La actriz, quien cuenta con casi 800 mil seguidores en la red social Instagram, compartió también ante las cámaras del show de UniMas cuál fue la respuesta que recibió por parte de su amigo. Julián Gil Julián Gil | Credit: Mezcalent "Te amo porque tampoco me dijo 'si, bótalo, cero'. Me dijo 'no hay problema, esto va a pasar, es trabajo, tómalo mami no pasa nada'", reveló la intérprete de 33 años. "Y la realidad es que creo que eso es lo que forma las amistades: la lealtad", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con las actuaciones protagónicas de Bárbara de Regil y Matías Novoa, la telenovela Cabo se transmite de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este, a través de Univision.

