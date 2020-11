Close

Hermano de Eugenio Siller ¡participa en la recién estrenada telenovela de Televisa! El también actor mexicano forma parte del elenco del nuevo melodrama que protagonizan Michelle Renaud y Danilo Carrera, donde interpreta a Justino. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Eugenio Siller no es el único artista de su familia. El inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como Mi pecado y Al diablo con los guapos tiene un hermano igual de guapo, musculoso y talentoso que él. Se trata de Mundo Siller, quien también se ha dejado ver en algunas producciones de Televisa como Dos hogares y Amores con trampa. Image zoom Mundo Siller | Credit: Instagram Mundo Siller Tras varios años alejado de la pantalla chica, el actor regresó este lunes por todo lo alto a la televisión mexicana como parte del elenco del recién estrenado melodrama Quererlo todo, historia que protagonizan Michelle Renaud y Danilo Carrera, quienes son pareja en la vida real. "Este lunes 9 de noviembre a las 3:30 pm por Las Estrellas Quererlo todo, donde estaré interpretando a Justino", compartió emocionado días atrás el actor. Image zoom Mundo Siller en Quererlo todo | Credit: Instagram Mundo Siller SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El primero en aplaudir su regreso, como no podía ser de otra manera, fue su hermano, quien dedicó unas emotivas palabras al actor coincidiendo con el estreno de la telenovela. "Felicidades por el estreno de Quererlo todo", escribió Eugenio en Instagram. Image zoom Mundo Siller y Eugenio Siller | Credit: Instagram Mundo Siller Los hermanos Siller mantienen una relación muy cercana y de mucha complicidad desde niños. Así lo prueban las numerosas instantáneas que ambos actores comparten en sus respectivas cuentas de Instagram, donde con frecuencia se les puede ver juntos y muy unidos. "Feliz cumpleaños a mi hermano de sangre, amigo y cómplice de vida", escribía a principios de abril Mundo con motivo del cumpleaños número de 39 de Eugenio. Más sobre la telenovela Quererlo todo se desarrolla en un pintoresco pueblo llamado 'El Rosario', donde los integrantes de la familia Montes, herederos de la hacienda 'La Noria', lucharán encarnizadamente por la riqueza y el poder tras la muerte de su patriarca. En ese escenario, Valeria Fernández (Renaud), una bella y exitosa modelo, llegará a la casa de la familia Montes y quedará atrapada en esa batalla pues su prometido, Leonel Montes (Víctor García), es el principal interesado en obtener la herencia que dejó su padre. Image zoom Danilo Carrera, Michelle Renaud y Víctor González, protagonistas de Quererlo todo | Credit: Cortesía TELEVISA En medio del caos, Valeria conocerá a un honesto caballerango, Mateo Santos (Carrera), por quien se sentirá fuertemente atraída. El melodrama también cuenta con las actuaciones de Víctor González, Sara Corrales, Scarlet Gruber, Manuel Ojeda, Olivia Bucio y Alejandro Tommasi, entre otros.

