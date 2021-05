¿Regresará Eugenio Siller a las telenovelas? ¿Será que el actor mexicano, que hoy triunfa en las plataformas de streaming con la serie ¿Quién mató a Sara? (Netflix), volvería a protagonizar un melodrama? Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Eugenio Siller triunfa actualmente en las plataformas de streaming con su participación en la exitosa serie ¿Quién mató a Sara? (Netflix), pero el actor mexicano no olvida su pasado como galán de telenovelas. Contrario a otros compañeros que una vez que comienzan a grabar series no quieren saber nada de los melodramas, Siller no descarta regresar en algún momento al género televisivo que lo vio nacer como estrella hace más de una década. "Hay gente que menosprecia a veces las novelas y dicen: 'Bueno, es que las novelas ya pasaron de moda'. Pero cuando es una buena historia y está padre yo feliz de la vida", aseguró el que fuera protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como Al diablo con los guapos y Mi pecado en una reciente transmisión en vivo en Instagram con la página Enbici.life. "Yo comencé haciendo telenovelas y para mí fue una escuela impresionante y maravillosa, entonces claro que sí me gustaría hacer telenovelas", dejó claro. Eugenio Siller Eugenio Siller | Credit: Mezcalent El actor, que estuvo 10 años "casi ininterrumpidos" haciendo una telenovela tras otra, reconoció que esa fue una etapa de su vida muy hermosa, pero también muy "pesada" de trabajo ya que no le quedaba tiempo para descansar ni para tener vida social. "A mí me tocó la era de las telenovelas que eran entre 9 meses y un año y pico, es bastante. Le dediqué mucho tiempo de mi vida, o sea estuve 10 años casi ininterrumpidos trabajando, haciendo una novela por año aproximadamente donde empiezas a las 7 de la mañana y terminas a las 10 de la noche todos los días, de lunes a sábado. Pero el sábado en la noche llegas a tu casa muerto, arruinado, hecho pedazos a bañarte, a cenar y a levantarte el domingo tarde a las 11 de la mañana muerto y en lo que comes y en lo que se te hace la tarde ya tienes que estudiar para mañana, o sea el domingo no te sirve de nada", destacó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A veces que me decían en jueves: 'Oye, vamos a ir a cenar, ¿quieres venir?'. Iba un ratito y me iba porque mañana tengo llamado muy temprano y tengo que llegar a estudiar". Al diablo con los guapos Eugenio Siller en la telenovela Al diablo con los guapos | Credit: MEZCALENT El actor, que cuenta con más de 1 millón de seguidores solo en Instagram, se sigue preguntando cómo le hacía para aguantar ese ritmo de trabajo tan demandante. "Era muy pesado, o sea yo ahorita me pregunto cómo le hacía para hacer esas telenovelas de 12 meses o 10 meses de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche, o sea era impresionante, yo no sé dónde sacaba la energía", dijo entre risas.

