Eternamente amándonos versus Top Chef VIP, ¿cuál ganó? Univision estrenó este lunes la telenovela protagonizada por Marcus Ornellas y Alejandra Robles Gil frente a la competencia culinaria de Telemundo que conduce Carmen Villalobos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eternamente amándonos Alejandra Robles Gil y Marcus Ornellas, protagonistas de Eternamente amándonos; Carmen Villalobos, conductora de Top Chef VIP | Credit: TelevisaUnivision; Instagram Carmen Villalobos En la piel de Paula y Rogelio, Alejandra Robles Gil y Marcus Ornellas comenzaron a contar este lunes en el prime time de la televisión hispana su historia de amor en el gran estreno de 2 horas de Eternamente amándonos, telenovela que Univision estrenó a las 7 p. m., hora del Este, en competencia directa con el reality de cocina de Telemundo, Top Chef VIP. "[Eternamente amándonos] empieza con los finales de todas las historias y eso a mí me parece superinteresante porque luego nos venden esta parte del final feliz y ya, a partir de que se casaron ya todos son felices y no, claro que no, ahí empieza otra historia y esa historia yo creo que es todavía más valiosa, más importante y que te da muchos más ejemplos de cómo poder sobrellevar tu vida en pareja y en familia", contaba su protagonista en una reciente entrevista con People en Español. El melodrama en el que también participa la primera actriz mexicana Diana Bracho promedió durante su estreno de 2 horas 1,011,000 televidentes (P2+) y 301 adultos en la franja de edad de 18 a 49 años, según Nielsen, siendo la telenovela menos vista del prime time de Univision. Marcus Ornellas Alejandra Robles Gil y Marcus Ornellas, protagonistas de Eternamente amándonos | Credit: TelevisaUnivision El primer lugar fue para El amor invencible, que registró 1,299,000 televidentes (P2+) mientras que el drama turco Mujer le siguió en segundo lugar con 1,071,000 televidentes (P2+). En Telemundo, Top Chef VIP no se quedó muy lejos del estreno de Eternamente amándonos. Carmen Villalobos Carmen Villalobos, conductora de Top Chef VIP | Credit: Instagram Carmen Villalobos La competencia culinaria que conduce la presentadora y actriz colombiana Carmen Villalobos promedió durante sus 3 horas de emisión, de 7 a 10 p. m., hora del Este, casi 1 millón de televidentes (P2+), 968 mil televidentes (P2+) para ser más exactos. A Top Chef VIP le siguió el drama turco Secretos de sangre, que se tuvo que conformar con 605 mil televidentes (P2+). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eternamente amándonos sigue la historia de Paula Bernal (Gil) y Rogelio Iturbide (Ornellas), quienes se enamoran perdidamente tras conocerse en la Ciudad de México y deciden casarse por el civil sin poner en aviso a la familia de Rogelio. No se imaginan que su unión sacudirá profundamente los cimientos de la familia Iturbide cuando Paula llegue a vivir a la villa familiar en la que Martina Rangel (Bracho), madre de Rogelio, se opondrá rotundamente a su relación.

