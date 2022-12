Así es Eternamente amándonos, la nueva telenovela de TelevisaUnivision Alejandra Robles Gil y Marcus Ornellas protagonizan este nuevo melodrama que ya se graba en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marcus Ornellas Alejandra Robles Gil y Marcus Ornellas, protagonistas de Eternamente amándonos | Credit: TelevisaUnivision (x2) Alejandra Robles Gil y Marcus Ornellas buscan cautivar al público como los protagonistas de Eternamente amándonos, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que produce Silvia Cano y que ya se graba en México. Mientras que para Marcus este es su tercer protagónico, para Alejandra es el segundo. "La verdad es que estoy muy, muy emocionada", expresó la actriz en un reciente encuentro con medios de comunicación en México. "El primero [refiriéndose a Contigo sí] a mí me dejó muchísimas cosas, lo disfruté muchísimo, tuve unos compañeros increíbles que hasta la fecha los veo, los extraño y los quiero y ahora esta es una nueva experiencia, o sea te das cuenta que cada proyecto es algo completamente distinto y lo estoy disfrutando brutal". "Estoy muy, muy feliz", expresó por su parte el galán de origen brasileño. "Estoy muy agradecido con Silvia, con su equipo… Es un proyecto muy amoroso, se trabaja en armonía, se trabaja muy bien y estoy seguro que nos va a ir muy bien. Es una historia muy bien escrita". Marcus Marcus Ornellas da vida a Rogelio Iturbide en Eternamente amándonos | Credit: TelevisaUnivision Para Alejandra el melodrama supone "un reto hermoso" ya que su personaje está vinculado con la música, lo que le exige cantar y tocar diferentes instrumentos. "Mi personaje Paula Bernal canta, toca la guitarra, el piano y eso para mí ha sido un reto hermoso y le agradezco de verdad a Silvia Cano que me haya dado la confianza para poder contar esta historia y tener a Paula en mis manos porque en serio es una joya. Es un personaje que es hermoso y me han dado todas las armas para prepararme y hacerlo bien", comentó. Alejandra Robles Gil Alejandra Robles Gil interpreta a Paula Bernal en Eternamente amándonos | Credit: TelevisaUnivision ¿De qué va la historia? Eternamente amándonos narra la historia de Paula Bernal (Gil) y Rogelio Iturbide (Ornellas), dos personas con vidas muy distintas que, al conocerse, viven un romance vertiginoso que los fuerza a casarse sin poner en aviso a la familia de Rogelio, en especial, a la matriarca de la familia, Martina Rangel, personaje interpretado por la primera actriz Diana Bracho. Eternamente amándonos Alejandra Robles Gil, Diana Bracho y Marcus Ornellas en Eternamente amándonos | Credit: TelevisaUnivision Cuando Paula llega de la Ciudad de México a la vida de los Iturbide siguiendo a Rogelio, sus ideas cosmopolitas chocan con las de Martina, conocida por todos como la 'Monarca de Morelia', una mujer convencional, manipuladora y acostumbrada a controlar su entorno. Martina ha sacrificado su felicidad por seguir las costumbres de la sociedad moreliana y, al sentirse amenazada, le declara una guerra frontal a Paula. ¿Quiénes conforman su elenco? Además de Gil, Ornellas y Bracho, el melodrama cuenta en su reparto con Francisco Pizaña, Patricio José, David Caro Levy, Gema Garoa, Juan Martín Jáuregui, Elizabeth Guindi, Dalilah Polanco, Arantza Ruiz, Rossana Nájera, Claudia Ríos, Fermín Martínez, Valentina Buzzurro y Eva Daniela, entre otros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuándo se estrena? Eternamente amándonos se estrenará por Las Estrellas durante el primer trimestre de 2023 en la franja de las 16:30 horas.

