Eternamente amándonos, un melodrama tradicional que rompe con ciertos patrones Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Eternamente amándonos Credit: TelevisaUnivision TelevisaUnivision presentó este miércoles en México su nueva apuesta, Eternamente amándonos, una producción de Silvia Cano que cuenta con las actuaciones protagónicas de Alejandra Robles Gil, Marcus Ornellas y Diana Bracho. La telenovela, que versa sobre "el amor a la familia" y "el respeto a los valores y al hogar", rompe con ciertos patrones del melodrama tradicional. "Ya no se trata de si eres villana o buena", destacó Bracho. "Nuestros personajes son muy humanos", resaltó Robles Gil. Empezar galería Familia y hogar Eternamente amándonos Credit: TelevisaUnivision Con las actuaciones protagónicas de Alejandra Robles Gil, Marcus Ornellas y Diana Bracho, Eternamente amándonos llegará el próximo lunes 27 de febrero "a todas las familias y hogares" de México. Dos palabras, "hogares" y "familias" que la productora del melodrama, Silvia Cano, quiso resaltar durante la presentación de la telenovela. "De eso se trata nuestra historia: el amor a la familia, el respeto a los valores y al hogar, que hoy más que nunca se transforman con las nuevas formas de ver y enfrentar de cada integrante de la familia". 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Personajes actuales Eternamente amándonos Credit: TelevisaUnivision El melodrama "surge pensando en la audiencia, en los tiempos que vivimos, en las necesidades emocionales y afectivas de nuestros televidentes". Y "habla de amor, de familia, de hermanos, de hijos, de padres, de amigos, de compañeros de trabajo que se enfrentan a obstáculos y a antagonistas muy humanos. Cuenta con personajes actuales, fuertes, con gran sentido de humanidad, pero también con mucho sentido del humor, perfectos e imperfectos". 2 de 8 Ver Todo La boda es solo el principio Eternamente amándonos Credit: TelevisaUnivision "Esta novela es diferente porque es dinámica, no empieza como en las novelas tradicionales, aquí se enamoran desde el principio y vamos a ver qué pasa después de que se casan", contó el actor Patricio José, quien forma parte del elenco. "Pasan muchas cosas en cada capítulo", agregó el actor David Caro Levy. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Alejandra Robles Gil Alejandra Robles Gil Credit: TelevisaUnivision La actriz mexicana combinará la actuación con la música en este melodrama que supone su segundo protagónico en TelevisaUnivision. Antes protagonizó Contigo sí. "Estoy muy emocionada porque el personaje canta y ha sido un reto maravilloso. Nos hemos preparado muchísimo para poderle dar vida a este personaje tan bonito. Es un placer para mí compartir con estos actores, es un verdadero privilegio". 4 de 8 Ver Todo Marcus Ornellas Marcus Ornellas Credit: TelevisaUnivision El actor brasileño interpreta a Rogelio Iturbide. "Rogelio es hijo de la señora Martina (Bracho), el mayor, el que lleva la carga, la responsabilidad de la familia. Desde el principio vemos a ese hombre que es como una roca hasta que conoce al personaje de Paula (Robles Gil). Paula es un personaje libre, cosa que inspira y que mueve muchas cosas en Rogelio porque Rogelio quisiera ser de cierto modo como Paula con esa libertad que tiene Paula". 5 de 8 Ver Todo Diana Bracho Diana Bracho Credit: TELEVISAUNIVISION La primera actriz mexicana da vida a Martina Rangel, la matriarca de la familia Iturbide. "Es un melodrama tradicional, pero estamos rompiendo con ciertos patrones", aseveró. "Ya no se trata de si eres villana o buena, no, se trata de que soy un ser humano, una mujer obsesionada con los hijos, obsesionada con el poder, obsesionada con el negocio que tiene que mantener vivo por sus cuatro hijos, que se equivoca muchas veces drásticamente, pero que es una mujer sensible, una mujer finalmente muy frágil. Entonces le estamos dando esta dualidad: es una mujer muy fuerte, muy agresiva, pero al mismo tiempo es una mujer a la que le tocan muchas cosas en lo profundo". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La historia Eternamente amándonos Credit: TelevisaUnivision El melodrama narra la historia de Paula (Robles Gil) y Rogelio (Ornellas), quienes se conocen en la Ciudad de México y se enamoran perdidamente. Tras vivir un romance vertiginoso deciden casarse sin avisar a la familia de Rogelio. Lo que no imaginan es que su unión estremecerá los cimientos de la familia Iturbide, por lo que tendrán que librar duras batallas, siempre demostrando que el verdadero amor no conoce barreras. 7 de 8 Ver Todo Más elenco Eternamente amándonos Credit: TelevisaUnivision Eternamente amándonos también cuenta con las actuaciones de Ana Bertha Espín, Otto Sirgo, Omar Fierro, Dalilah Polanco, Rossana Nájera, Juan Martín Jáuregui, Daniel Gama, Fermín Martínez, Claudia Ríos, Alejandra Ley, Santiago Zenteno, Francisco Pizaña, Patricio Jóse, David Caro Levy, Alfredo Gatica, Arantza Ruíz, Valentina Buzzurro, Julia Urbini y Elizabeth Guindi, entre otros. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Eternamente amándonos, un melodrama tradicional que rompe con ciertos patrones

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.