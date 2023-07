Cuando el final feliz es solo el comienzo... Eternamente amándonos: las claves de la nueva telenovela de Univision Hablamos con Marcus Ornellas, Alejandra Robles Gil y Diana Bracho, los protagonistas de la telenovela que Univision estrena este lunes a las 7 p. m., hora del Este. "En esta historia no hay buenos y malos, hay seres humanos complejos a los que les pasan muchas cosas". "Es una historia muy bien contada". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se conocen, se enamoran, luchan por su amor durante decenas de capítulos y finalmente logran jurarse amor eterno ante Dios en el último episodio. Este es, por lo general, el patrón que se repite en [casi] todas las telenovelas. Pero siempre hay excepciones, como Eternamente amándonos, melodrama que Univision estrena este lunes 10 de julio a las 7 p. m., hora del Este. En esta telenovela que produce Silvia Cano y que estelarizan Marcus Ornellas, Alejandra Robles Gil y Diana Bracho la boda de sus protagonistas, Paula (Gil) y Rogelio (Ornellas), es solo el inicio. "[Eternamente amándonos] empieza con los finales de todas las historias y eso a mí me parece superinteresante porque luego nos venden esta parte del final feliz y ya, a partir de que se casaron ya todos son felices y no, claro que no, ahí empieza otra historia y esa historia yo creo que es todavía más valiosa, más importante y que te da muchos más ejemplos de cómo poder sobrellevar tu vida en pareja y en familia", cuenta Robles Gil. Marcus Ornellas Marcus Ornellas y Alejandra Robles Gil, protagonistas de Eternamente amándonos | Credit: TelevisaUnivision Los protagonistas se enamoran perdidamente tras conocerse en la Ciudad de México y deciden casarse sin poner en aviso a la familia de Rogelio. Su unión sacudirá los cimientos de la familia Iturbide. "Mi madre, que interpreta mi queridísima Diana Bracho, es una mujer muy fuerte que no está muy de acuerdo con ese matrimonio. Ella desde el principio siempre ha dicho que sus hijos se van a casar con mujeres cercanas a la familia, jamás va a reconocer a alguien que viene de afuera, menos de la Ciudad de México", explica Ornellas. "Es una historia muy fuerte con muchas raíces familiares". Para Robles Gil esta es "una historia de muchos personajes que tienen luz pero todavía no encuentran cómo poder explotar y brillar esa parte y de repente llega un personaje [Paula] que por ende de la vida brilla y empieza como a destapar ese tipo de cosas en las personas que se estaban divagando entre la oscuridad y la luz". "Para mí es un gran ejemplo de como todos en serio brillamos y todos tenemos un gran corazón y lo único que necesitas es encontrar eso que te apasiona y eso que te encanta para que puedas brillar y ser la mejor versión de ti mismo". A pesar de ser una historia clásica, Ornellas destaca que "la actuación y la dirección son muy orgánicas, muy naturales". "Los personajes [además] son muy humanos, con virtudes, con defectos… Es una historia muy bien contada", asevera. Diana Bracho Diana Bracho es Martina Rangel en Eternamente amándonos | Credit: TelevisaUnivision Algo en lo que también coincide Bracho. "Creo que uno de los hallazgos de Silvia Cano como productora ha sido elegir una historia donde no hay buenos y malos, sino hay seres humanos complejos a los que les pasan muchas cosas", señala. "Martina, [mi personaje], empieza siendo muy dura, muy estricta, muy injusta de alguna manera por amor a sus hijos y va evolucionando hacia otra cosa, va creciendo como personaje y todos los personajes son así, entonces eso es una cosa casi inédita digamos en la televisión mexicana de que no hay buenos y malos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La primera actriz mexicana, que ha vivido en primera persona la evolución que ha experimentado el género de la telenovela a través de los años, considera que Eternamente amándonos refleja muy bien esa evolución. "La evolución de la televisión va a lo más natural, a lo más orgánico, que es lo que creo que tiene esta novela", comenta. "Por ejemplo, no hay nadie postizo, todos los personajes son muy reales, poco maquillaje, pelo sencillo, vestuario sencillo… No hay estas convenciones de la televisión antigua de que la protagonista tiene que ser de cierta manera y el protagonista tiene que ser de cierta manera. Aquí no. Aquí los protagonistas jóvenes, mis cuatro hijos, son bellísimos, buenísimos actores y ninguno de ellos es el típico galán de telenovela". Marcus Ornellas y Alejandra Robles Gil, protagonistas de Eternamente amándonos Marcus Ornellas y Alejandra Robles Gil en una escena de Eternamente amándonos | Credit: TelevisaUnivision Ornellas parece tenerlo claro: Eternamente amándonos "tiene todo para que funcione en Estados Unidos". Desde este lunes el público tendrá la última palabra.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cuando el final feliz es solo el comienzo... Eternamente amándonos: las claves de la nueva telenovela de Univision

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.