Calendario de estrenos: las telenovelas que llegan en mayo a Univision, Telemundo y UniMas

Telenovela Credit: TELEMUNDO; TELEVISA

Las principales cadenas hispanas renovarán gran parte de su programación estelar durante el mes de mayo. Desde la tercera temporada de La hija del embajador hasta la nueva versión de Hasta que la plata nos separe, pasando por La mexicana y el güero. Conoce todas las novedades que llegarán en mayo.

La hija del embajador 3

La hija del embajador Credit: Instagram Sefirin Kizi

La exitosa telenovela turca protagonizada por Engin Akyürek da el salto a UniMas con su tercera y última temporada que se estrena este lunes 2 de mayo a las 7 p. m., hora del Este. En los nuevos capítulos, Sancar tratará de superar el dolor causado por la desaparición de Nare. Mientras lucha contra los demonios del pasado y a la vez trata de ser el padre que Melek (Beren Gençalp) merece, la vida le ofrece una nueva oportunidad de enamorarse cuando se cruza en su camino Mavi (Tuba Büyüküstün), una mujer empoderada que decide asumir el control de su destino tras dejar una relación tóxica.

La mexicana y el güero

La mexicana y el guero Credit: TELEVISA

La telenovela mexicana protagonizada por Itatí Cantoral y Juan Soler aterrizará en mayo en Univision en sustitución de Soltero con hijas, que ya se encuentra en sus últimos capítulos. Esta historia repleta de amor, humor y ambición se centra en Andrea (Itatí), una bella estafadora, y Tyler (Soler), un millonario idealista que regresa a México en busca de su familia biológica después de que su madre adoptiva muere y le deja la consigna de volver a su lugar de origen. Andrea, haciéndose pasar por su hermana biológica, aprovecha la situación para conformar una divertida familia ficticia que tiene como único objetivo quedarse con los millones del güero. Lo que no está en sus planes es la atracción que empieza a surgir entre ambos y que poco a poco se convertirá en amor. La ficción también cuenta en su elenco con Luis Roberto Guzmán, Jacqueline Andere, Nora Salinas, Eleazar Gómez, Julio Camejo, Irán Castillo y Gala Montes como su protagonista juvenil.

Hasta que la plata nos separe

Villalobos Credit: TELEMUNDO

Carmen Villalobos vuelve a apoderarse del prime time de Telemundo desde el martes 10 de mayo como protagonista de la nueva versión de Hasta que la plata nos separe. La telenovela, en la que también participan Sebastián Martínez como su galán principal, Gregorio Pernía, Laura Flores, Fabián Ríos, Alejandro Tommasi y Stephania Duque, entre un gran elenco, relata la singular historia de amor de Rafael Méndez (Martínez), un carismático y humilde comerciante, y Alejandra Maldonado (Villalobos), una exitosa ejecutiva de alta alcurnia; quienes se encuentran por accidente provocando un choque de emociones que terminará volcando sus vidas por completo.

Amor valiente

Amor valiente Credit: TELEMUNDO

Telemundo estrenará en mayo en un horario aún por confirmar este nuevo drama turco protagonizado por las estrellas turcas Kıvanç Tatlıtuğ y Tuba Büyüküstün. La telenovela cuenta la historia de Cesur (Tatlıtuğ), quien regresa a un pequeño pueblo a las afueras de Estambul para vengarse de Tahsin Korludağ, el asesino de su padre, sin imaginar que terminará enamorándose de Sühan (Büyüküstün), la hija de su enemigo, quien ferozmente leal a su familia desconfía y pone en riesgo cualquier plan para hacer justicia, hasta que las mentiras y fechorías de su padre comienzan a descubrirse.

El último rey: el hijo del pueblo

Pablo Montero Credit: TELEVISAUNIVISION

La serie biográfica sobre el legendario artista Vicente Fernández que protagoniza el cantante y actor mexicano Pablo Montero se estrenará el lunes 16 de mayo por Univision a las 10 p. m., hora del Este. Desde su origen humilde hasta su ascenso a la fama y todo lo que transcurrió para alcanzarla, la bioserie hará revivir al público los momentos más importantes de la vida del rey de la música ranchera, incluidos sucesos de gran impacto, su gran historia de amor, tragedias personales y los sacrificios que hizo para llegar a ser un adorado ídolo cultural.

