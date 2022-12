7 estrenos de telenovela más vistos de 2022 Desde Soltero con hijas hasta Los ricos también lloran, estos fueron los estrenos de telenovela más vistos en 2022 en el prime time de la televisión hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir telenovela Credit: TelevisaUnivision; Univision; TelevisaUnivision Desde comedias e historias más rosas hasta conmovedores dramas turcos y series de acción, las telenovelas se convirtieron un año más en las dueñas absolutas del prime time de la televisión hispana. Las principales cadenas en español, Univision y Telemundo, estrenaron a lo largo del año más de 15 ficciones, aunque no todas tuvieron el mismo respaldo por parte del público. Estos fueron los 7 estrenos de telenovela más vistos de 2022: 1. Soltero con hijas La telenovela con toques de comedia protagonizada por Gabriel Soto y Vanessa Guzmán se convirtió en el estreno más visto del año. La historia producida por Juan Osorio promedió durante su primer capítulo, transmitido en enero por Univision, 1,967,000 televidentes (P2+). La comedia romántica, que se grabó entre 2019 y 2020 en México, supuso "un reto muy importante" para Soto ya que "nunca había hecho un tono de comedia de este tipo". Gabriel Soto Vanessa Guzmán y Gabriel Soto, protagonistas de Soltero con hijas | Credit: TELEVISA "Definitivamente [es más difícil] hacer reír y más cuando no eres comediante y no naces con ese don, que hay mucha gente que sí lo tiene y que hace reír sin pensarlo. Pero cuando no lo eres y te tratas de hacer el gracioso te ves mal. La verdad es que es difícil", confesó el actor. 2. Mi fortuna es amarte Protagonizado por Susana González y David Zepeda, el melodrama que Univision estrenó en febrero registró en su primer capítulo 1,793,000 televidentes (P2+). Mi camino es amarte Susana González y David Zepeda, protagonistas de Mi fortuna es amarte | Credit: Mezcalent 3. Madre El conmovedor drama turco de Univision protagonizado por Cansu Dere y Beren Gökyıldız sobre una niña que es víctima de abuso físico y emocional en su casa y gracias al apoyo de su maestra logra iniciar una nueva vida lejos de su hogar sedujo en su estreno a 1,729,000 televidentes (P2+). Madre Cansu Dere y Beren Gökyıldız, protagonistas de Madre | Credit: UNIVISION 4. El último rey: el poeta del pueblo El primer episodio de la bioserie sobre la vida de Vicente Fernández que protagonizó Pablo Montero logró congregar frente a la pantalla de Univision a 1,574,000 televidentes (P2+). Pablo Montero Pablo Montero, protagonista de El último rey: el poeta del pueblo | Credit: Mezcalent 5. Mi camino es amarte El estreno del melodrama protagonizado por Susana González y Gabriel Soto, que Univision transmite actualmente en horario estelar, promedió 1,529,000 televidentes (P2+). Mi camino es amarte Susana González y Gabriel Soto, protagonistas de Mi camino es amarte | Credit: Mezcalent 6. La herencia 1,463,000 televidentes (P2+) siguieron en julio de este año por la pantalla de Univision el inicio de la historia de amor protagonizada por Michelle Renaud y Matías Novoa. Matías Novoa Michelle Renaud y Matías Novoa, protagonistas de La herencia | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 7. Los ricos también lloran El ranking de los estrenos más vistos del año lo cierra la nueva versión de Los ricos también lloran. Los ricos también lloran Claudia Martín y Sebastián Rulli, protagonistas de Los ricos también lloran | Credit: TelevisaUnivision La telenovela de Univision protagonizada por Claudia Martín y Sebastián Rulli registró en su primer capítulo transmitido en septiembre de este año 1,433,000 televidentes (P2+).

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 7 estrenos de telenovela más vistos de 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.