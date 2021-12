De La desalmada a La suerte de Loli: los estrenos de telenovela más vistos del 2021 Las historias de amor se apoderaron un año más del prime time de las cadenas hispanas, unas con más éxito que otras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde apasionantes dramas turcos y comedias románticas hasta superseries e intensos melodramas que no dejaron indiferente a nadie, las cadenas de televisión hispanas engalanaron un año más su prime time con telenovelas de lo más variadas y para todos los gustos que mantuvieron durante meses pegados a cientos de miles de televidentes frente a sus pantallas. Pero no todas tuvieron el mismo éxito. Unas ficciones aterrizaron con más fuerza que otras y, sin duda, La desalmada (Univision) se llevó el premio al estreno más exitoso del año. La historia de amor y venganza protagonizada por Livia Brito y José Ron, que se encuentra actualmente en sus últimos capítulos, aterrizó en su día con ímpetu en la programación estelar de Univision tras registrar durante su primer capítulo 1,708,000 televidentes (P2+). El melodrama en el que también participan Eduardo Santamarina, Marjorie de Sousa, Marlene Favela, Kimberly Dos Ramos y Gonzalo García Vivanco se convirtió así en el debut de una ficción más visto del 2021 en el horario de máxima audiencia de la televisión hispana. Livia Brito Livia Brito, protagonista de La desalmada | Credit: TELEVISA/UNIVISION En Univision, también destacó el estreno de Si nos dejan, que promedió 1,6 millones de televidentes (P2+), así como también el debut de la segunda temporada de la telenovela turca La hija del embajador, que registró un dato de audiencia similar al de Si nos dejan. Con algo más 1 millón y medio de televidentes (P2+) cada uno, los melodramas mexicanos Diseñando tu amor y Vencer el pasado también se dejaron sentir con fuerza en su estreno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En Telemundo, por su parte, el estreno más visto del año fue la comedia romántica La suerte de Loli, que marcó el debut en la empresa de la actriz mexicana Silvia Navarro. La suerte de Loli Silvia Navarro, protagonista de La suerte de Loli | Credit: TELEMUNDO La telenovela que antagonizó Gaby Espino fue la única producción de la citada cadena hispana que logró superar el 1 millón y medio de televidentes (P2+) en su primer capítulo.

