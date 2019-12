Los estrenos de telenovela más vistos de 2019 La reina del sur encabeza el ranking de los estrenos de telenovela más vistos en 2019. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Alrededor de 20 telenovelas suelen aterrizar cada año en la televisión de habla hispana en las franjas horarias estelares, unas con más éxito que otras. Y 2019 no podía ser la excepción. Tanto Telemundo como Univision estrenaron grandes historias con temas de lo más variados que no tuvieron el mismo impacto en el público. ¿Pero cuáles fueron los estrenos más vistos de 2019? 1. La reina del sur 2 La superserie protagonizada por la actriz mexicana Kate del Castillo regresó con fuerza al prime time hispano a 8 años del desenlace de su primera temporada. Su primer capítulo, que fue transmitido el 22 de abril a las 10 p.m., hora del Este, por Telemundo, logró promediar 2,36 millones de televidentes totales (P2+), convirtiéndose así en el mejor estreno de una ficción en la televisión de habla hispana durante 2019. Image zoom La reina del sur. 2. El señor de los cielos 7 Cerca de 2 millones de televidentes (P2+) siguieron en octubre el estreno de la séptima temporada de la superserie de Telemundo que desembocó en la muerte de su protagonista, Aurelio Casillas (Rafael Amaya). Image zoom El señor de los cielos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 3. La usurpadora La nueva versión de la exitosa telenovela de Televisa que hace más de 20 años catapultó a la fama a Gaby Spanic y que en esta ocasión encabezó Sandra Echeverría aterrizó en septiembre con fuerza en el prime time de Univision tras seducir durante su primer capítulo a 1,754,000 televidentes totales (P2+). Image zoom 4. Ringo El melodrama mexicano protagonizado por José Ron que Univision transmite a las 8 p.m., hora del Este, logró colarse en el ranking de los estrenos más vistos de 2019 tras seducir en su primer capítulo a 1,698,000 (P2+). Advertisement

