El estreno de Mujer y el final de Cabo en cifras, y más ¡de telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Telenovela Credit: Mezcalent; Univision; Telemundo ¿Qué pasa con el regreso de Sin senos sí hay paraíso que se anunció a principios de año? ¿Cuándo finaliza la octava temporada de El señor de los cielos? Y más noticias. Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 5 imágenes. Empezar galería Su estreno en cifras Mujer Credit: UNIVISION La ficción turca regresó este lunes 15 de mayo al prime time de Univision con el estreno de Mujer. El drama que protagoniza la actriz turca Özge Özpirinçci y que presenta la historia de supervivencia de Bahar, una joven viuda que hará hasta lo imposible por sacar adelante a sus dos hijos promedió en su primer capítulo 1,051,000 televidentes (P2+) frente al thriller de Telemundo Juego de mentiras, que registró en su misma franja horaria 807 mil televidentes (P2+), según cifras de Nielsen. La telenovela más vista fue El amor invencible (Univision), que sedujo a 1,461,000 televidentes (P2+). 1 de 5 Ver Todo Anuncio Anuncio Exitoso final Cabo Credit: Mezcalent Cabo se despidió el pasado viernes 12 de mayo por la puerta grande. El melodrama de Univision que protagonizaron Bárbara de Regil y Matías Novoa promedió durante su último capítulo 1,601,000 televidentes (P2+), encabezando así el ranking de los programas más vistos en el prime time de la televisión hispana. El segundo lugar fue para la telenovela El amor invencible, que sedujo a 1,381,000 televidentes (P2+). Puedes ver aquí las anécdotas que nos contaron sus protagonistas sobre las grabaciones de la ficción. 2 de 5 Ver Todo Llega a su fin El señor de los cielos Credit: TELEMUNDO El señor de los cielos 8 ya tiene fecha para su gran final. Telemundo dirá adiós a la octava temporada de la exitosa superserie que protagoniza Rafael Amaya el próximo lunes 22 de mayo con un capítulo de 2 horas a las 9 p. m., hora del Este. "El señor de los cielos llega a su gran final en un capítulo de 2 horas. Aurelio Casillas hará justicia y pondrá a sus enemigos de rodillas", ha anunciado la cadena hispana. La ficción volverá en 2024 al prime time de Telemundo con una nueva temporada en la que Aurelio Casillas (Amaya) regresará a la naturaleza violenta que lleva en la sangre. Conoce más detalles aquí. 3 de 5 Ver Todo Anuncio Su gran regreso Lupita Ferrer Credit: Cortesía Tras varios años alejada de los melodramas, Lupita Ferrer volverá a hacer villanías en la pequeña pantalla. La actriz venezolana fue confirmada este martes como parte del elenco de "la historia original con la que Venezuela encenderá otra vez las luces de un estudio de grabación, reactivando así la industria de los dramáticos en el país que por décadas fue una referencia mundial", y cuyo título aún no ha sido revelado. "Soy la reina del drama y no tengo comparación, ustedes me han dado todo y yo les debo lo que soy. La gente me dice dramática y les digo, claro soy Lupita, por Dios", declaró. Tania Sarabia, Mimí Lazo, Elba Escobar, Amanda Gutiérrez y Javier Vidal también formarán parte del elenco de esta ficción de Venevisión e HispanoMedios que se grabará próximamente en Venezuela. 4 de 5 Ver Todo Sigue en pie Telemundo Credit: Telemundo Aunque Telemundo no incluyó el regreso de Sin senos sí hay paraíso, que había anunciado a principios de año, entre las novedades en materia de ficción para la temporada 2023-24 que presentó este lunes en su Upfront, "el proyecto de Sin senos sigue en pie", confirmó la cadena a People en Español. "El comunicado de Upfront se concentra en las propiedades que se lanzarán en la temporada 2023-24, única razón por la cual no se incluyó". Por el momento se desconocen más detalles. 5 de 5 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El estreno de Mujer y el final de Cabo en cifras, y más ¡de telenovela!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.