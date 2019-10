El dragón versus No te puedes esconder, ¿quién ganó? La teleserie de Univision protagonizada por Sebastián Rulli se impuso en su estreno al debut de No te puedes esconder (Telemundo) con Blanca Soto. ¡Mira los datos de audiencia! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El dragón, la ambiciosa ficción escrita por el galardonado autor de La reina del sur que Univision estrenó el pasado lunes 30 de septiembre en horario estelar, debutó por la puerta grande en el prime time hispano tras promediar durante su primer capítulo 1,431,000 televidentes totales (P2+) y 638,000 adultos 18-49 años, según datos de Nielsen. Image zoom El dragón. Cortesía UNIVISION La historia que protagoniza Sebastián Rulli se impuso cómodamente al estreno de la serie limitada de Telemundo No te puedes esconder que apenas logró seducir a 894 mil televidentes (P2+) y 396 mil adultos 18-49 con el esperado regreso a la televisión de Blanca Soto. Image zoom Blanca Soto. Cortesía TELEMUNDO 10PM

1. El dragón: 1,431,000 (P2+)

2. No te puedes esconder: 894 mil (P2+) El dragón, que también cuenta con la participación antagónica de la joven actriz rusa Irina Baeva, se convirtió así durante su debut en el programa líder del prime time hispano a las 10 p.m., hora del Este. La ficción se posicionó, además, como el estreno de una telenovela/serie de Univision más visto en dicha franja horaria de 2019. Image zoom El dragón. Mezcalent El programa líder del prime time hispano el pasado lunes fue, sin embargo, la nueva versión de La usurpadora que una vez más se hizo con el control de la noche tras promediar 1,687,000 televidentes (P2+). Image zoom La usurpadora. Cortesía de Univision/Televisa Top 3

1. La usurpadora: 1,687,000 (P2+)

2. Amor eterno: 1,491,000 (P2+)

3. El dragón: 1,431,000 (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El dragón gira alrededor de Miguel Garza (Rulli), un hombre que está atrapado entre dos mundos, tanto en términos geográficos como morales. Uno de ellos se centra en su infancia en México, marcada por la muerte prematura de sus padres y el negocio familiar que está destinado a heredar. El otro se encuentra en Japón, un mundo culto y sofisticado al que su abuelo lo envía, donde aprende artes marciales y se vuelve un financista exitoso. Veinte años más tarde, se manda llamar de regreso a México al apuesto joven para que salve el 'negocio' familiar. Cuando Miguel regresa, conoce a Adela (Notni), una joven taxista que lo conquista. Miguel debe recurrir a ambos mundos para proteger a su familia y salvar su alma. Image zoom El dragón. Cortesía Damián Hernández Fotografía No te puedes esconder, por su parte, narra la historia de Mónica (Soto), una mujer que decide huir de México junto a su hija Natalia (Samantha Siqueiros) para escapar de su pasado, un esposo abusivo y una red criminal. Después de establecer nuevas identidades en Madrid, amparadas por el programa federal de protección de testigos de EE. UU., madre e hija comienzan a rehacer sus vidas. Ahí se encontrarán con un ex-policía convertido en asesino a sueldo, un fotógrafo obsesionado con la muerte y un político con relaciones prohibidas. Sin saberlo, todos ellos están unidos por verdades a medias, que, al cruzarse, expondrán su lado más oscuro y pondrán sus vidas en peligro.

