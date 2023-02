¿Cómo están las estrellas turcas tras el catastrófico terremoto en Turquía? Mientras que algunos actores se han mantenido muy activos en las redes sociales ayudando en lo que pueden, otros no se han dejado ver, lo que ha generado preocupación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los catastróficos terremotos que sacudieron el lunes el sudeste de Turquía y el noroeste de Siria han dejado a ambos países en una situación de emergencia con miles de muertos y heridos. Solo en Turquía el Gobierno ha contabilizado más de 14 mil víctimas mortales y más de 60 mil heridos, siendo varias las ciudades del país que han quedado asoladas por el terremoto. Aprovechando su popularidad, las estrellas turcas no han dudado en usar sus redes sociales, donde cuentan con millones de seguidores, como un altavoz para difundir información importante, como las diferentes maneras de ayudar frente a la situación de emergencia que se vive en el país. Este es el caso, por ejemplo, de Ebru Şahin, la protagonista del exitoso drama turco Hercai: amor y venganza, o de Engin Akyürek, el galán del también exitoso drama turco La hija del embajador. Ebru Engin Left: Ebru Şahin, protagonista de Hercai: amor y traición | Credit: Telemundo Right: Engin Akyürek, protagonista de La hija del embajador | Credit: Univision El protagonista de Todo por mi hija, Bugra Gulsoy, también ha estado muy activo en ese sentido. Bugra Gulsoy, protagonista de Todo por mi hija Bugra Gulsoy, protagonista de Todo por mi hija | Credit: TELEMUNDO Otras estrellas, en cambio, no se han dejado ver en las redes sociales, lo que ha generado, como es lógico, mucha preocupación entre sus fans, que esperan tener noticias suyas pronto. Cansu Dere, la heroína de las exitosas telenovelas turcas Madre e Infiel, transmitidas respectivamente por Univision y Telemundo, es una de ellas. Cansu Dere Cansu Dere en una escena de Infiel (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO Su ausencia en las redes sociales no ha pasado desapercibida. "Estamos preocupados, ¿estás bien?", le escribió sin éxito una seguidora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El galán del actual drama turco de Telemundo, Amor y traición, Akin Akınözü, tampoco ha aparecido en las redes sociales. Akin Akin Akınözü, protagonista de Amor y traición (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO "¿Estás a salvo tras el terremoto? ¿Por qué no has publicado nada acerca de tu situación y la de tu familia?" o "¿Estás bien?", son algunos de los comentarios que se pueden leer en su última publicación de Instagram. Cabe mencionar que ni Cansu ni Akin suelen ser muy activos en las redes. "Ojalá que estén bien todos los actores que no han puesto nada en sus páginas", escribió en Instagram una fanática de las producciones turcas. ¡Confiemos en que así será!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Cómo están las estrellas turcas tras el catastrófico terremoto en Turquía?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.