¿Qué piensa el esposo de Laura Londoño de sus escenas apasionadas con William Levy? ¿Haría otra temporada? La protagonista de Café con aroma de mujer respondió recientemente a estas preguntas a través de sus redes sociales tras el inesperado éxito que está teniendo la telenovela en Netflix. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Café con aroma de mujer se ha convertido en el nuevo fenómeno de Netflix. La telenovela que protagonizan Laura Londoño, William Levy y Carmen Villalobos aterrizó en la popular plataforma de streaming a finales del año pasado –a tres meses de su final en Estados Unidos por la pantalla de Telemundo–, y desde entonces se ha mantenido entre las series más vistas en más de una decena de países, entre ellos España, Brasil, Argentina y República Dominicana. El repentino interés que ha despertado la ficción alrededor del mundo durante las últimas semanas ha llevado a sus protagonistas a volver a abrir ese capítulo en sus vidas, compartiendo anécdotas de las grabaciones y rememorando algunos de los momentos vividos en el rodaje. Este es el caso de Londoño, quien recientemente llevó a cabo una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores a través de sus historias de Instagram en la que respondió a algunas dudas de sus fans acerca de su experiencia en la telenovela colombiana. Como era de esperar, muchas de esas preguntas tenían a Levy como protagonista. Laura Londoño William Levy y Laura Londoño, protagonistas de Café con aroma de mujer | Credit: Instagram Laura Londoño "¿Qué piensa tu esposo de las escenas apasionadas con William?", le preguntó una seguidora. A lo que Londoño no dudó en responder de lo más bromista: "Cuando las ve piensa que son más apasionadas las nuestras", dijo entre risas para luego matizar: "Casi no las ve". Laura Londoño y William Levy Laura Londoño y William Levy, protagonista de Café con aroma de mujer | Credit: TELEMUNDO ¿Segunda temporada? La actriz, que se encuentra en la dulce espera, también fue preguntada acerca de si se animaría a participar en una segunda temporada de Café... ahora que es un éxito en Netflix. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Harías otra temporada?", le preguntaron más específicamente. Laura no pareció pensarse mucho la respuesta: "Claro que haríamos segunda temporada".

