La actriz mexicana vuelve a compartir créditos con el galán mexicano en la nueva superserie de la cadena de habla hispana. By Moisés González El esperado reencuentro en pantalla de Majida Issa y Johanna Fadul y el regreso a la cadena del inolvidable protagonista de la exitosa telenovela Yo soy Betty la fea, Jorge Enrique Abello, no son los únicos atractivos que tiene la nueva superserie de Telemundo, Operación pacífico, en materia de elenco. La ficción también otorga nuevamente la oportunidad a su protagonista, el galán mexicano Mark Tacher, de trabajar una vez más con su esposa, Cynthia Alesco. Image zoom Mark Tacher en Operación Pacífico. Cortesía TELEMUNDO Los actores, que ya compartieron elenco en la segunda temporada de La reina del sur, se encuentran desde hace varios meses en Colombia grabando este nuevo drama policiaco de la cadena de habla hispana que encabeza Majida, la inolvidable 'Diabla' de Sin senos sí hay paraíso. "Estoy feliz y sumamente agradecida de ser parte del elenco de Operación pacífico", escribió emocionada la pareja de Tacher a través de su perfil de Instagram. "No se pueden perder esta interesante historia en la que Lupe viene dispuesta a todo". Image zoom Cynthia Alesco en Operación Pacífico. Cortesía TELEMUNDO A diferencia de La reina del sur, que tenía un personaje muy secundario, esta vez la participación de Cynthia promete ser mucho mayor y más importante ya que la actriz mexicana fue anunciada este miércoles como parte del elenco principal de la superserie junto a reconocidos actores como Julio Bracho (El Chema) y Christian Tappan (La reina del sur), entre otros. "[Cynthia] apenas está empezando esta locura de la carrera de la actuación. Ella es licenciada en Marketing y de repente recibió el llamado, como dicen por ahí, que quería ir a la actuación porque era lo que le gustaba en la vida", contaba meses atrás Tacher en una entrevista exclusiva con People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al igual que hizo su hermano con él en su día, el actor mexicano reconocía en dicha entrevista que trata de apoyar en la medida de sus posibilidades a su pareja para que pueda abrirse camino en el competitivo mundo de la interpretación. "Yo trato de pasarle lo mucho o poco que yo sé de esta carrera: cómo hacer los casting para mandarlos, para hablar con los productores… Digamos todo ese tipo de cosas que en algún momento también mi hermano me pasó a mí lo yo también se lo estoy pasando a mi esposa", aseguraba Mark. Operación Pacífico narra la historia de Amalia Ortega (Issa), una esposa, madre y Capitán de la Unidad de Inteligencia Secreta de la Policía que no descansará hasta capturar a El Guapo (Bracho), un misterioso y poderoso narcotraficante mexicano por quien pondrá en riesgo su profesión, su vida y la de su familia. Solo su inagotable determinación la ayudará a completar la misión. Será hasta el próximo año cuando volvamos a ver juntos en pantalla a Mark y a Cynthia ya que la superserie no se estrenará hasta 2020.

