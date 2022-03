Esmeralda Pimentel sobre su etapa en Televisa: "Me olvidé de mi voz y estaba haciendo cosas que no me convencían y que no me llenaban pero que me traían ciertos beneficios"

Durante más de un lustro –desde el 2012 al 2018–, Esmeralda Pimentel fue un rostro muy habitual en las producciones de Televisa, donde llegó a protagonizar exitosos melodramas como El color de la pasión, La vecina y Enamorándome de Ramón. Aunque tenía un futuro prometedor en el género, la actriz mexicana decidió hace ya varios años –tras su participación protagónica en La bella y las bestias (2018)– poner punto final a su relación de exclusividad con la empresa mexicana. Ahora, en una reciente conversación con el actor Juan Colucho para su pódcast 'Encubierto', Pimentel se ha sincerado acerca del motivo que la llevó a tomar en su día la decisión de dejar Televisa.

"De ahí [refiriéndose a su primera telenovela] me empezaron a hablar a otra y otra y otra y otra y siento que empecé a entrar en este camino en el que ya ni siquiera decides, ya es como de 'oye te quiero en esto, te quiero en otro' y empiezas a entrar como en una corriente que te empieza a arrastrar en la que yo dejé de cuestionarme las cosas o el para qué o el porqué", compartió.

Pimentel, que cuenta con más de 3 millones de seguidores solo en Instagram, reconoció que llegó a un punto en el que aparentemente lo tenía todo a nivel profesional y no era feliz.

Esmeralda Pimentel Esmeralda Pimentel protagonizó la telenovela Enamorándome de Ramón en 2017 | Credit: Mezcalent

"La gente me reconocía […] y empecé a cuestionarme 'esto no se siente bien'. Hay algo de esto que me han dicho que se supone que es el éxito, que la gente reconoce mi trabajo, que ya me puedo mantener por mí misma, tengo la capacidad económicamente de ayudar a mi familia, estoy haciendo lo que amo se supone y ¿por qué no estoy feliz?, ¿por qué no me siento dichosa?", confesó Esmeralda, quien el año pasado participó en la serie The good doctor.

"Yo en ese tiempo decía '¿por qué soy tan malagradecida de que si estoy en este lugar tan privilegiado no estoy disfrutando? Y era porque había una parte de mí, como mi artista, que dejé atrás por entrar como en este sistema de producir, producir, producir en el que me olvidé de mi voz y de mi intuición como artista y estaba haciendo cosas que no me convencían y que no me llenaban pero que me traían ciertos beneficios", se sinceró la intérprete de 32 años.

Esmeralda Pimentel Esmeralda Pimentel protagonizó la telenovela La vecina en 2015 | Credit: Mezcalent

La exestrella de Televisa admitió que cuando dejó de hacer telenovelas fue muy feliz.