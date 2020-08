Escenas de amor más candentes y apasionadas de telenovelas, ¿cuál es tu pareja favorita? Descubre las escenas más fuertes en parejas como William Levy y Jacky Bracamontes o Carmen Villalobos y Rafael Amaya derrocharon pasión y subieron la temperatura de la pantalla chica. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La lujuria, la pasión y el deseo son ingredientes que no pueden faltar en una telenovela que cautive a la audiencia. Es por esto, que People en Español presenta algunas de las escenas más subidas de tono que aún son recordadas en clásicas producciones por la química de sus protagonistas. La conexión de actores como Gaby Espino y su ex Jencarlos Canela, el explosivo encuentro de Gabriel Soto y Adriana Louvier y los candentes besos de Rafael Amaya y Carmen Villalobos son algunos de las escenas que incluimos en este recuento que han subido la temperatura con sus fuertes escenas sexuales. Sortilegio La actriz mexicana Jacky Bracamontes en su rol de María José tuvo una innegable química con el galán cubano William Levy. Por escenas como esta de pasión, en la que no se deja mucho a la imaginación, la pareja es una de las favoritas de los fans. Más sabe el diablo La actriz venezolana Gaby Espino dio cátedras de actuación con este apasionado encuentro con su amado Jencarlos Canela en esta exitosa telenovela de Telemundo. Fue la primera vez que trabajaron juntos y se compenetraron tan bien, que en la vida real iniciaron un romance que terminó en matrimonio, un hijo y, luego, divorcio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El señor de cielos El actor mexicano Rafael Amaya, en su papel de Aurelio Casillas en la reconocida narcoserie de Telemundo El señor de los cielos, tuvo innumerables escenas subidas de tono. Sin embargo, este encuentro íntimo con Leonor Ballesteros, interpretado por Carmen Villalobos, es digno de recordar. ¡Qué pasión! Caer en la tentación Lujuria y deseo son las palabras perfectas para describir esta escena tan erótica interpretada magistralmente por Gabriel Soto y Adriana Louvier en la telenovela Caer en tentación. Sentados en un sofá y tratando con todas sus fuerzas de resistirse, ambos al final sucumben a lo inevitable. La patrona En su papel protagónico de Gabriela, la actriz mexicana Aracely Arámbula tuvo una épica noche de pasión con el actor Jorge Luis Pila que dejó boquiabierta a la audiencia de la telenovela La patrona. Sobre esas escenas, la intérprete de 45 años dijo entonces que si bien se ven sencillas en la pantalla, grabarlas es algo bien complicado.

Close Share options

Close View image Escenas de amor más candentes y apasionadas de telenovelas, ¿cuál es tu pareja favorita?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.