La escena de telenovela de Francisca que se ha hecho viral en TikTok La conductora y actriz dominicana grabó su primera telenovela, Despertar contigo, en 2016. Ahora, casi 7 años después, una de sus escenas se ha hecho viral. Mírala aquí. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca en la telenovela Despertar contigo | Credit: TelevisaUnivision En 2016, recién salida casi de Nuestra Belleza Latina, Francisca tuvo la oportunidad de debutar en las telenovelas con una participación especial en Despertar contigo, melodrama que protagonizaron Daniel Arenas y Ela Velden bajo la producción de Pedro Damián. "Disfruté mucho la locura de Amanda. Es chistoso de vez en cuando pretender ser alguien que no eres y creértela. También disfruté mucho el pelucón que cargaba, los vestidos supersexy y el pretender ser una cantante de música regional mexicana. Todo eso fue muy divertido para mí", contaba a finales de 2016 la carismática conductora a People en Español. Ahora, casi 7 años después, una de las escenas que protagonizó en esa telenovela –la única en la que ha participado hasta el momento– se ha hecho viral en la popular red social TikTok. Francisca Francisca en la telenovela Despertar contigo | Credit: TelevisaUnivision En la escena, Francisca, en la piel de Amanda, le propina una fuerte cachetada al personaje que interpreta la actriz colombiana Aura Cristina Geithner. "A lo que yo vine fue a esto", le dijo antes de soltarle la cachetada. Francisca Francisca en la telenovela Despertar contigo | Credit: Francisca en la telenovela Despertar contigo El personaje interpretado por Geithner no se queda atrás y reacciona con otra cachetada. ¡Mírala aquí! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchos usuarios de TikTok están usando ahora el audio de esa escena para crear videos de lo más graciosos. La propia Francisca se animó a recrear este miércoles la escena junto a Emmanuel Palomares, quien estuvo como invitado en el programa Despierta América (Univision). "No sabía que yo estaba viral en TikTok con este audio de una escena de una novela que fue parte hace añitos", escribió junto a la grabación.

